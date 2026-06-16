【きょうから】ファミリーマート×「Afternoon Tea」“過去最多”全28種類を展開 初のお酒＆アールグレイ香るスイーツがずらり
ファミリーマートは、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと、「アフタヌーンティー」フェアを、きょう16日から全国のファミリーマート約1万6400店にて実施する。紅茶が華やかに香る全28商品を展開。
【写真】紅茶香る…サクパリ食感の紅茶サンド ほか商品ラインアップ
同社と「Afternoon Tea」は、2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してきた。中でも「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、シリーズ累計4億本（今年4月末時点）を販売する定番人気商品となっている。
今回、昨年の25種類を上回る、過去最大規模のコラボレーションとして全28種類の商品を展開。今年はコラボレーション史上初のお酒として「シャルドネティーサワー」が登場するほか、シュークリームや琥珀糖など注目の新商品12種類を開発した。
「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」は2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録し、累計販売数は2000万杯を突破。香り高い紅茶と紅茶風味クッキーにより、一杯でティータイム気分が味わえるフラッペとなっている。2026年3月にはさらに紅茶の香りを楽しめる仕様へとアップデートした。
■「Afternoon Tea」コメント
スイーツからお酒まで、お茶を使った28種がそろう本フェアでは、アールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、それぞれのお茶の味わいが楽しめます。中でもアールグレイは、シュークリームやクリスピーサンド、カヌレや琥珀糖など12種がそろいますので、お茶の種類による味わいの違いやアールグレイのさまざまな組み合わせも、ぜひ、お試しください。
■商品詳細（価格は全て税込）
【デザート】
「窯出しとろけるミルクティープリン」238円 ※数量限定
アールグレイを使用したミルクティープリンに北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングした。
「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」248円 ※数量限定
ザクほろ食感のシューパフの中にダブルクリームを詰めたアールグレイ香るシュークリーム。
「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」298円 ※数量限定
ひと口で紅茶の香りが広がるサクパリ食感の紅茶サンド。
「アールグレイ香る紅茶カヌレ」275円 ※数量限定
紅茶の香りをアップ。カリっともっちり、紅茶の香りが口いっぱいに広がるカヌレ。
【焼き菓子】
「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」198円 ※数量限定
アールグレイの香りと焦がしバターのコクが広がるフィナンシェ。
「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」195円 ※数量限定
アールグレイの香りが広がるしっとり食感のバウムクーヘン。
「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」155円 ※数量限定
アールグレイが香る、グレーズをかけたオールドファッションドーナツ。
「紅茶とりんごのパウンドケーキ」190円 ※数量限定
セイロン紅茶とりんごのハーモニーが楽しめるしっとりとした食感のパウンドケーキ。
「紅茶とオレンジのザクザククッキー」198円 ※数量限定
セイロン紅茶とオレンジの風味が楽しめるザクザク食感のクッキー。
【パン】
「アールグレイメロンパン」170円
アールグレイのビスケット生地をかぶせ、中にアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをサンドしたメロンパン。
※沖縄県は発売なし
「アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」185円
ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドしたスコーンクロワッサン。
※沖縄県は発売なし
【菓子】
「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」268円 ※数量限定
香り高いアールグレイチョコがたっぷりかかったチョコプレッツェル。
「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」198円 ※数量限定
アールグレイ茶葉を使用したコク深いロイヤルミルクティー味のしっとりクッキー。
「紅茶とピーチの琥珀糖」450円 ※数量限定
宝石のような見た目のサクぷる食感の琥珀糖。アールグレイとピーチの2種類の味わいが楽しめる。
【アイス】
「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」225円 ※数量限定
アールグレイミルクティーアイスにブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを組み合わせ、華やかな味わいに仕上げた。
【ペットボトル飲料】
「アップル香るティーソーダ」140円
アップルの華やかな甘酸っぱい香りが特長のフレーバーティーソーダ。
【酒】
「シャルドネティーサワー」177円 ※数量限定
Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料。爽やかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りでスッキリ！
※アルコール度数3%
【発売中商品】
「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」360円
「Afternoon Tea」監修商品。細かく砕いたなめらかなミルクティー味のかき氷の中に紅茶風味のクッキーを入れ、さまざまな食感も楽しめる。
※沖縄県は仕様が異なる
「ティーラテ」210円
紅茶の香りとミルクのコクが楽しめるティーラテ。
「砂糖不使用 ティーラテ」210円
後味スッキリな味わいで食事にも合う砂糖不使用のティーラテ。
「ライチ香るジャスミンティー」118円
一口ごとにふわっと感じるライチの爽やかな香りとジャスミンの華やかな香りが特長のフレーバーティー。
「白桃香るルイボスティー」118円
白桃の甘く優しい香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、ノンカフェイン無糖フレーバーティー。
「シャルドネ香るストレートティー」118円
シャルドネの華やかな香りをまとった無糖フレーバーティー。紅茶のさわやかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てる。
「ルイボスティー」600ミリリットル118円／950ミリリットル160円
ノンカフェインで苦みが少なく飲みやすい味わいが特徴。
「アールグレイティー」600ミリリットル118円／950ミリリットル160円
茶葉の豊かな香りと、飲み飽きないすっきりとした味わいが特徴。
「ロイヤルミルクティー」150円
甘さ控えめなロイヤルミルクティー。アッサム茶葉の芳醇な香りとまろやかなミルクの味わいが特徴。
【写真】紅茶香る…サクパリ食感の紅茶サンド ほか商品ラインアップ
同社と「Afternoon Tea」は、2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してきた。中でも「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、シリーズ累計4億本（今年4月末時点）を販売する定番人気商品となっている。
「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」は2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録し、累計販売数は2000万杯を突破。香り高い紅茶と紅茶風味クッキーにより、一杯でティータイム気分が味わえるフラッペとなっている。2026年3月にはさらに紅茶の香りを楽しめる仕様へとアップデートした。
■「Afternoon Tea」コメント
スイーツからお酒まで、お茶を使った28種がそろう本フェアでは、アールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、それぞれのお茶の味わいが楽しめます。中でもアールグレイは、シュークリームやクリスピーサンド、カヌレや琥珀糖など12種がそろいますので、お茶の種類による味わいの違いやアールグレイのさまざまな組み合わせも、ぜひ、お試しください。
■商品詳細（価格は全て税込）
【デザート】
「窯出しとろけるミルクティープリン」238円 ※数量限定
アールグレイを使用したミルクティープリンに北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングした。
「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」248円 ※数量限定
ザクほろ食感のシューパフの中にダブルクリームを詰めたアールグレイ香るシュークリーム。
「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」298円 ※数量限定
ひと口で紅茶の香りが広がるサクパリ食感の紅茶サンド。
「アールグレイ香る紅茶カヌレ」275円 ※数量限定
紅茶の香りをアップ。カリっともっちり、紅茶の香りが口いっぱいに広がるカヌレ。
【焼き菓子】
「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」198円 ※数量限定
アールグレイの香りと焦がしバターのコクが広がるフィナンシェ。
「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」195円 ※数量限定
アールグレイの香りが広がるしっとり食感のバウムクーヘン。
「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」155円 ※数量限定
アールグレイが香る、グレーズをかけたオールドファッションドーナツ。
「紅茶とりんごのパウンドケーキ」190円 ※数量限定
セイロン紅茶とりんごのハーモニーが楽しめるしっとりとした食感のパウンドケーキ。
「紅茶とオレンジのザクザククッキー」198円 ※数量限定
セイロン紅茶とオレンジの風味が楽しめるザクザク食感のクッキー。
【パン】
「アールグレイメロンパン」170円
アールグレイのビスケット生地をかぶせ、中にアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをサンドしたメロンパン。
※沖縄県は発売なし
「アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」185円
ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドしたスコーンクロワッサン。
※沖縄県は発売なし
【菓子】
「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」268円 ※数量限定
香り高いアールグレイチョコがたっぷりかかったチョコプレッツェル。
「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」198円 ※数量限定
アールグレイ茶葉を使用したコク深いロイヤルミルクティー味のしっとりクッキー。
「紅茶とピーチの琥珀糖」450円 ※数量限定
宝石のような見た目のサクぷる食感の琥珀糖。アールグレイとピーチの2種類の味わいが楽しめる。
【アイス】
「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」225円 ※数量限定
アールグレイミルクティーアイスにブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを組み合わせ、華やかな味わいに仕上げた。
【ペットボトル飲料】
「アップル香るティーソーダ」140円
アップルの華やかな甘酸っぱい香りが特長のフレーバーティーソーダ。
【酒】
「シャルドネティーサワー」177円 ※数量限定
Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料。爽やかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りでスッキリ！
※アルコール度数3%
【発売中商品】
「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」360円
「Afternoon Tea」監修商品。細かく砕いたなめらかなミルクティー味のかき氷の中に紅茶風味のクッキーを入れ、さまざまな食感も楽しめる。
※沖縄県は仕様が異なる
「ティーラテ」210円
紅茶の香りとミルクのコクが楽しめるティーラテ。
「砂糖不使用 ティーラテ」210円
後味スッキリな味わいで食事にも合う砂糖不使用のティーラテ。
「ライチ香るジャスミンティー」118円
一口ごとにふわっと感じるライチの爽やかな香りとジャスミンの華やかな香りが特長のフレーバーティー。
「白桃香るルイボスティー」118円
白桃の甘く優しい香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、ノンカフェイン無糖フレーバーティー。
「シャルドネ香るストレートティー」118円
シャルドネの華やかな香りをまとった無糖フレーバーティー。紅茶のさわやかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てる。
「ルイボスティー」600ミリリットル118円／950ミリリットル160円
ノンカフェインで苦みが少なく飲みやすい味わいが特徴。
「アールグレイティー」600ミリリットル118円／950ミリリットル160円
茶葉の豊かな香りと、飲み飽きないすっきりとした味わいが特徴。
「ロイヤルミルクティー」150円
甘さ控えめなロイヤルミルクティー。アッサム茶葉の芳醇な香りとまろやかなミルクの味わいが特徴。