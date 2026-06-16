日本代表の次戦相手チュニジアがラムシ監督を電撃解任!! W杯初戦で1-5大敗、就任わずか5試合でチーム去る
北中米W杯に出場しているチュニジア代表が初戦スウェーデン戦の敗戦後にサブリ・ラムシ監督を電撃解任した。英『スカイスポーツ』が伝えている。
日本と同組のグループFに入るチュニジアは14日にスウェーデンとの初戦を迎えた。前半30分までに2点を先行されながらも、43分に1点を返して前半を折り返す。後半の立ち上がりは攻勢をかけていたが、後半14分にミスから追加点を献上。リードを2点差に広げられて主導権を握られると、終盤の2失点で1-5の敗戦を喫していた。
また、フランスメディア『RMCスポーツ』が、チュニジアの大手ラジオ局『モザイクFM』の情報を基に伝えたところによると、ラムシ監督の息子とサポーター団体の乱闘騒ぎがあったとも報じられている。
チュニジアは、アフリカ・ネーションズカップで16強敗退を受け、サミ・トラベルシ前監督を解任。今年1月に就任したばかりのラムシ監督だったが、わずか5試合でチームを去ることとなった。なお後任として、モンダー・ケバイエル氏が暫定的に指揮を執ることになる。
チュニジア代表は20日の第2節で日本代表と対戦する。
日本と同組のグループFに入るチュニジアは14日にスウェーデンとの初戦を迎えた。前半30分までに2点を先行されながらも、43分に1点を返して前半を折り返す。後半の立ち上がりは攻勢をかけていたが、後半14分にミスから追加点を献上。リードを2点差に広げられて主導権を握られると、終盤の2失点で1-5の敗戦を喫していた。
チュニジアは、アフリカ・ネーションズカップで16強敗退を受け、サミ・トラベルシ前監督を解任。今年1月に就任したばかりのラムシ監督だったが、わずか5試合でチームを去ることとなった。なお後任として、モンダー・ケバイエル氏が暫定的に指揮を執ることになる。
チュニジア代表は20日の第2節で日本代表と対戦する。