テレ東、“食と不倫”の新ドラマの出演者6人発表 早見あかり＆伊藤健太郎W主演『一緒にごはんをたべるだけ』7月スタート
テレビ東京は7月2日から、新ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（毎週木曜 深0：00）を放送する。メインビジュアルが16日公開され、出演者6人が追加発表された。
【写真】豪華！食×不倫ドラマに出演するキャスト
原作は、大町テラス氏による同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描いている。
料理講師として働く澤田タキは、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ。そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒に食べて、互いの気持ちを満たしていくという物語。タキは早見あかり、レイは伊藤健太郎が演じ、それぞれテレ東ドラマ初主演となる。
公開されたメインビジュアルでは、ドラマ内で大事な食事となる“すじこのおにぎり”を手にするタキとレイが映し出されている。歪な関係性とおにぎりから溢れ出す“すじこ”が、本作のテーマである食事と不倫を表すビジュアルとなっている。「既婚者同士 悦びの食卓」というキャッチコピーとともに、これからの物語の展開を予感させる仕上がりとなっている。
新たな出演者6人も発表。料理に興味のないタキの夫・澤田カズ役を演じるのは、大人の色気からコミカルなギャップのある役どころまで、演じるキャラクターの幅が極めて広い実力派俳優・桐山漣。アパレル勤務でレイの妻・斎藤ミワコ役を演じるのは、ドラマ『警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室〜』（テレ東）シリーズをはじめ、近年ではショートドラマでの悪女役で印象的な演技をみせるなど多彩な一面をのぞかせる岸明日香。そんなミワコの上司で、どこか一線を画す危うい色気を放つトヨダ役を演じるのは、歌謡コーラスグループ・純烈の元メンバーで、唯一無二のワイルドなたたずまいを武器とする岩永洋昭。
タキの友人で良き相談相手である、バーの店主・ヨリちゃん役を演じるのは、舞台を中心に実力派バイプレーヤーとして多くの現場を支える浅野千鶴。レイとミワコの娘・斎藤みおり役にオーディションで選ばれた久場音葉。さらに、レイの出版社の編集長でタキとの関係性を気にかけている森野役に、元宝塚歌劇団の花組男役トップスターとして絶大な人気を誇り、現在はドラマ、映画、舞台など、数多くの話題作に出演し存在感を放つ真矢ミキが決定した。
■桐山漣 コメント
カズは感情を表に出すことが苦手であり、不器用で誤解されやすいです。なのである意味で気持ちに真っ直ぐな人なのかもしれません。また彼なりの価値観や優しさもあるのでどこまでお芝居で出すかみたいなものを監督と話し合いながら丁寧に撮影を重ねています。回を重ねるごとに加速していく2人の想いや、その後の彼らの選択にも注目しながら全編通して楽しんでいただけたら嬉しいです。
■岸明日香 コメント
斎藤ミワコ役を演じさせていただく岸明日香です。今回お話をいただいたときは、テレ東×ご飯ドラマのファンなので絶対面白くなるなぁと思い、とても嬉しかったです。男女間における食の価値観って、めちゃくちゃ大事なことだと思います。私が演じるミワコは、効率重視で自己肯定感が高いタイプ。ひょうひょうとして何を考えているのかわかりづらいタイプですが、頑張って演じていきたいと思います。娘役の音葉ちゃんもとっても可愛くて、出てくるご飯がとにかく美味しそうです。皆さんも放送を楽しみにしていてください！
【写真】豪華！食×不倫ドラマに出演するキャスト
原作は、大町テラス氏による同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描いている。
料理講師として働く澤田タキは、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ。そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒に食べて、互いの気持ちを満たしていくという物語。タキは早見あかり、レイは伊藤健太郎が演じ、それぞれテレ東ドラマ初主演となる。
新たな出演者6人も発表。料理に興味のないタキの夫・澤田カズ役を演じるのは、大人の色気からコミカルなギャップのある役どころまで、演じるキャラクターの幅が極めて広い実力派俳優・桐山漣。アパレル勤務でレイの妻・斎藤ミワコ役を演じるのは、ドラマ『警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室〜』（テレ東）シリーズをはじめ、近年ではショートドラマでの悪女役で印象的な演技をみせるなど多彩な一面をのぞかせる岸明日香。そんなミワコの上司で、どこか一線を画す危うい色気を放つトヨダ役を演じるのは、歌謡コーラスグループ・純烈の元メンバーで、唯一無二のワイルドなたたずまいを武器とする岩永洋昭。
タキの友人で良き相談相手である、バーの店主・ヨリちゃん役を演じるのは、舞台を中心に実力派バイプレーヤーとして多くの現場を支える浅野千鶴。レイとミワコの娘・斎藤みおり役にオーディションで選ばれた久場音葉。さらに、レイの出版社の編集長でタキとの関係性を気にかけている森野役に、元宝塚歌劇団の花組男役トップスターとして絶大な人気を誇り、現在はドラマ、映画、舞台など、数多くの話題作に出演し存在感を放つ真矢ミキが決定した。
■桐山漣 コメント
カズは感情を表に出すことが苦手であり、不器用で誤解されやすいです。なのである意味で気持ちに真っ直ぐな人なのかもしれません。また彼なりの価値観や優しさもあるのでどこまでお芝居で出すかみたいなものを監督と話し合いながら丁寧に撮影を重ねています。回を重ねるごとに加速していく2人の想いや、その後の彼らの選択にも注目しながら全編通して楽しんでいただけたら嬉しいです。
■岸明日香 コメント
斎藤ミワコ役を演じさせていただく岸明日香です。今回お話をいただいたときは、テレ東×ご飯ドラマのファンなので絶対面白くなるなぁと思い、とても嬉しかったです。男女間における食の価値観って、めちゃくちゃ大事なことだと思います。私が演じるミワコは、効率重視で自己肯定感が高いタイプ。ひょうひょうとして何を考えているのかわかりづらいタイプですが、頑張って演じていきたいと思います。娘役の音葉ちゃんもとっても可愛くて、出てくるご飯がとにかく美味しそうです。皆さんも放送を楽しみにしていてください！