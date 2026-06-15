北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦でＮＨＫの中継に解説者として登場し、大きな話題を呼んだ元日本代表ＭＦ本田圭佑が１５日放送の日本テレビ系特番「日本代表Ｗ杯初戦！日本×オランダの熱狂シーンすべて見せます」（午後９時）に試合直後の現地ダラスからＶＴＲ出演。改めて日本代表の戦いぶりを分析した。

「すごい見ている方としては疲れましたね」と話し始めた本田。

１―１の同点とした中村敬斗のＷ杯初ゴールについては「あのシーンは相手がＧＫを経由してつなごうとした時にプレスに行って、ものすごい連動して。ＧＫが蹴ってスローインになったところからの流れがあった。その守備は良かったということと、そのままの流れからタケ（久保建英）がかなり強引に流れを変えるようなプレーをして。それがいい形で相手のポジションチェンジも含まれてバランスが崩れて、結果的に中村さんが中に入ってシュートを打って股抜きですか。いいことが重なったゴールでいい流れだった」と説明。

久保のプレーについて「結局、左サイドにあまり行かなかったタケがあのシーンでは強引に行って、（相手の）バランスを崩した中で生まれたゴールだったんで、今日に関しては非常に１点目への貢献がすさまじいというのが、僕の今日の評価です」と称賛していた。