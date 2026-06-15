自民党の野田聖子衆議院議員が、障害のある高校1年生の息子・真輝さんへの医療的ケアの様子を公開し、注目を集めている。

【映像】野田聖子議員と息子の2ショットや息子が入院していた時の写真

2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて母・野田の当選を喜ぶ姿なども公開してきた。

「人工呼吸器を使うため呼吸器障害。これは日々改善、今では日中は自発呼吸。」と、夜は人工呼吸器を使っていることなどについても明かしていた。

生後2年以上入院した高1息子に夜の医療的ケア

5月14日に更新したブログでは、「ツンデレ男 パパに叱られると、ママに擦り寄る その場限りの偽りの愛とわかっていてもうれしい鉄母なり」「おわび文作成ちう 判読不能ですが、字を書くことが大事」「さんざんヤンチャ のちの営業終了 親もホッとする1日の終わり〜」と、人工呼吸器をつけた状態で眠る真輝さんの姿を公開した。

（『ABEMA NEWS』より）