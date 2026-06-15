テレビ大分

FIFAワールドカップ2026、日本代表は15日初戦に臨み、オランダと引き分けました。

試合は早朝から行われましたが、大分県内からも日本の選手たちに熱い声援が送られました。

大分市の店舗に詰めかけたサポーター

ワールドカップ、アメリカで行われたグループステージの初戦に臨んだ日本代表。相手は強豪・オランダです。

試合開始は日本時間の午前5時。

まだ薄暗い時間帯でしたが、大分市中心部の一角には熱気に満ちた場所がありました。

◆TOS渡辺一平記者（午前4時40分ごろ）

「間もなく日本の初戦、日本代表にエールを送ろうと、店内には早朝から多くの人が集まっている 皆さん、応援頑張りましょう！」

スポーツ観戦を楽しめるこちらのパブ。

15日は早朝から店を開け、多くのサポーターが詰めかけました。

盛り上がるサポーター

◆男性

「休みを取った。絶対勝つぞという気持ち」

◆小学生

「日本に勝ってもらいたい。しっかり応援して試合が終わったら学校に行く」

◆大学生5人組

「日本勝つぞー、イエーイ！」

大分からも熱い声援が送られる中、いよいよ試合が始まります。

前半は一進一退の攻防が繰り広げられ、両者無得点で折り返します。

試合が動いたのは後半5分、先制したのはオランダでした。

しかし、その7分後。中村敬斗が今大会、日本の初ゴールで同点に追いつきます。

大きなため息から一転、店内には歓声が響き渡りました。

ただ、相手はワールドカップで3度の準優勝を誇る強豪です。オランダは後半19分に追加点を奪い、2対1と突き放します。

このままでは終われない日本…試合終盤の後半43分でした。

コーナーキックから小川が頭で合わせ、最後は鎌田に当たりゴール！土壇場で同点に追いつきました。

驚異の粘りを見せた日本。2対2の引き分けにもちこみ、貴重な勝ち点1を獲得しました。

◆大学生

「後半立て続けに得点シーンもあって面白かった。今から必死に授業をしてきます。授業を受けてきます」

早起きをして熱戦を見届け、職場や学校に向かう人たちも…日本の選手たちの姿に活力をもらったようです。

◆女性

「とてもいい試合だった。いい月曜日のスタートが切れた」

◆男性

「日本優勝を信じているので、がんばってほしい」

日本の次の試合は21日、チュニジアと対戦し、日本時間の午後1時キックオフです。