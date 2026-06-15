「実は『ハリウッドデビュー』していたと知って驚いた女性芸能人」ランキング！ 2位「ローラ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は『ハリウッドデビュー』していたと知って驚いた女性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
モデルやタレントとして日本で圧倒的な人気を誇り、現在はロサンゼルスを拠点に活動するローラさん。大ヒット映画シリーズの最終章『バイオハザード：ザ・ファイナル』にて、主人公とともに戦う過酷な運命を背負った女性戦士役として出演し、念願のハリウッドデビューを果たしました。劇中での本格的なアクションや凛とした佇まいは、普段のバラエティー番組で見せる天真らんまんなキャラクターとのギャップが大きく、多くの視聴者を驚かせました。
▼回答者コメント
「明るいおバカキャラというイメージで演技からは程遠い印象があったからです」（30代女性／千葉県）
「喋り方が独特なので、どのような演技をするのか気になる」（30代女性／東京都）
「モデルとタレントというイメージが強かったので、ハリウッドデビューしていたことに驚いたから」（30代女性／石川県）
幼少期から天才子役として名高いキャリアを築き、現在は知性派俳優としてマルチに活躍する芦田愛菜さん。わずか9歳の頃に、ギレルモ・デル・トロ監督のSF超大作映画『パシフィック・リム』で主人公の幼少期という重要な役どころを演じ、鮮烈なハリウッドデビューを飾っています。圧倒的な演技力と存在感で世界の映画ファンを魅了したエピソードは、今なお伝説的に語り継がれており、堂々の1位に輝きました。
▼回答者コメント
「年齢がまだ若いのでハリウッドデビューしていたとは驚かされました」（20代女性／東京都）
「日本国内で堅実に活動しているイメージだったので驚きました。たくさんの事にチャレンジ出来ていて素晴らしいですね」（40代女性／千葉県）
「小さい頃から活躍していたとはいえ世界にまで進出してると思わなかった」（30代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：ローラ／43票
モデルやタレントとして日本で圧倒的な人気を誇り、現在はロサンゼルスを拠点に活動するローラさん。大ヒット映画シリーズの最終章『バイオハザード：ザ・ファイナル』にて、主人公とともに戦う過酷な運命を背負った女性戦士役として出演し、念願のハリウッドデビューを果たしました。劇中での本格的なアクションや凛とした佇まいは、普段のバラエティー番組で見せる天真らんまんなキャラクターとのギャップが大きく、多くの視聴者を驚かせました。
「明るいおバカキャラというイメージで演技からは程遠い印象があったからです」（30代女性／千葉県）
「喋り方が独特なので、どのような演技をするのか気になる」（30代女性／東京都）
「モデルとタレントというイメージが強かったので、ハリウッドデビューしていたことに驚いたから」（30代女性／石川県）
1位：芦田愛菜／98票
幼少期から天才子役として名高いキャリアを築き、現在は知性派俳優としてマルチに活躍する芦田愛菜さん。わずか9歳の頃に、ギレルモ・デル・トロ監督のSF超大作映画『パシフィック・リム』で主人公の幼少期という重要な役どころを演じ、鮮烈なハリウッドデビューを飾っています。圧倒的な演技力と存在感で世界の映画ファンを魅了したエピソードは、今なお伝説的に語り継がれており、堂々の1位に輝きました。
▼回答者コメント
「年齢がまだ若いのでハリウッドデビューしていたとは驚かされました」（20代女性／東京都）
「日本国内で堅実に活動しているイメージだったので驚きました。たくさんの事にチャレンジ出来ていて素晴らしいですね」（40代女性／千葉県）
「小さい頃から活躍していたとはいえ世界にまで進出してると思わなかった」（30代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)