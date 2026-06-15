ムチムチの赤ちゃん犬を抱っこしながら、優しく頬を寄せる小さな女の子。その姿がまるで本当のお姉ちゃんのようだと反響を呼んでいます。

話題の投稿は記事執筆時点で7万再生を突破。「愛おしい」「癒される」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子が『ムチムチの赤ちゃん犬を抱っこした』結果→たまらなく愛おしい『サイズ感』】

子犬のことが大好き♡

TikTokアカウント「dia.nail_aki」に投稿されたのは、子犬を愛おしそうに抱っこする女の子のお姿。とある日、ムチムチボディが魅力的な柴犬の子犬を腕の中に抱え、穏やかな時間を過ごしていたそうです。

女の子は子犬が可愛くて仕方ない様子だったとか。頬をぴったりと寄せながら優しく抱きかかえる姿からは、大切に思う気持ちが伝わってくるかのよう。小さな女の子と小さな子犬という組み合わせは、それだけで思わず頬が緩んでしまう愛らしさです♡

たまらないサイズ感にほっこり

抱っこされている子犬は、お腹を上に向けたまま女の子の腕の中でのんびり過ごしていたといいます。時折足を小さく動かしながらも、すっかり身を委ねているように見える様子が印象的。

女の子も子犬が落ちないよう腕の位置を調整しながら、しっかりと抱っこしていたのだとか。子犬のムチムチな体つきと女の子の小さな体が並ぶ光景は、なんとも“たまらないサイズ感"で、多くの人が癒されるのも納得です。

優しいお姉ちゃん

そんな微笑ましい時間の終盤、1頭の成犬が女の子と子犬のもとへやって来たそう。子犬の様子を気にしているようにも見える姿に、思わずクスッとしてしまいます。

その後、女の子は抱っこしていた子犬をそっと床へ。すると子犬はすぐに立ち上がり、よちよち歩き始めたのだとか。まるで優しいお姉ちゃんのように子犬を大切に抱っこする女の子と、安心しきっているように見える子犬の姿が、多くの人の心を温めることとなったのでした。

投稿には「かわいい子同士仲良ししてるのほんとに癒し」「どっちも同じくらい愛おしい♡」「もうこの年で母性を抱き始めてる」「大事に抱っこしてほのぼのしますね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「dia.nail_aki」では、柴犬たちとご家族の日常が数多く投稿されています。愛らしい柴犬たちの成長や心温まる光景に癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「dia.nail_aki」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。