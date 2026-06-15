ことし7月、新潟市で開かれるファッションイベント「東京ガールズコレクション」。



14日、プレイベントが行われランウェイを歩く市民モデル6人が決まりました。



新潟市の古町にできた特設ステージ。



＜訪れた人＞

「TETSUYAさんとドリームAmiちゃんを楽しみにきました」



「ランウェイが楽しみです。始まったのは東京ガールズコレクションのプレイベントです。





ファッションショーでは村重杏奈さんら人気モデルが登場し、見附市や五泉市産のニットを生かした衣装が披露されました。五泉ニットのワンピースを着こなしたのは辻希美さんの娘、希空さんです。伝統織物・亀田縞を大胆に取り入れた遊び心あふれるスタイルを披露しました。＜辻希美さんの娘・希空さん＞「普段は着ないような系統の衣装、新しい自分みたいな感じで新鮮、すごい軽くて風通しも良くて涼しいので皆さんもぜひ着てほしいなと思います」続いて始まったのは市民モデルの最終審査です。ファイナリスト15人が観客の前でランウェイを颯爽と歩きました。＜出場者＞「わたしは大きくなったら新潟から世界で活躍するダンサーになりたいです」＜出場者＞「子どもたちにかっこいいママとかわいいママ、どっちも見てもらいたくて、オーディションに応募しました」思い思いに決意を語る参加者たち……本番当日、プロのモデルと一緒にランウェイを歩く市民モデル。憧れのステージを目指して460人から応募がありました。最終審査を経て市民モデル6人の発表です。＜司会＞「エントリーナンバー1番、渡辺葉南（はな）さん！」小学生から社会人まで6人が憧れの舞台に立つことになりました。＜市民モデルに選ばれた渡辺葉南さん（6）＞「とってもうれしいです！」＜市民モデルに選ばれた小柳咲希さん（14）＞「新潟の良さを皆さんに伝えられるように準備したいと思います！」TGC NIIGATA 2026は、7月18日、朱鷺メッセで開かれます。