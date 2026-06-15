「勝てる」「ここは勝たないとだめ」オランダに押し込まれた日本代表、なぜHTにそんな声が出たのか「全然怖くなかった」【現地発】
現地６月14日にダラスで行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表は強豪オランダとで対戦。ニ度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。
とりわけ前半はボールを支配され、押し込まれていたが、DFの渡辺剛は「自分たちは、やらせている感覚だったので。全然怖くなかった」という。
「体力が残っていたし、そこから逆にカウンターを刺すだけの力もあった」ため、ハーフタイムには、「途中から出てくる選手で、ジョーカー的な選手もいっぱいいる中で、勝てるな、勝てる試合だな、ここは勝たないとだめだねという話をした」という。
危ない場面もあったが、余裕をもって試合を進めていたようだ。そのあたりからも、森保ジャパンの成熟度が窺える
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
とりわけ前半はボールを支配され、押し込まれていたが、DFの渡辺剛は「自分たちは、やらせている感覚だったので。全然怖くなかった」という。
「体力が残っていたし、そこから逆にカウンターを刺すだけの力もあった」ため、ハーフタイムには、「途中から出てくる選手で、ジョーカー的な選手もいっぱいいる中で、勝てるな、勝てる試合だな、ここは勝たないとだめだねという話をした」という。
危ない場面もあったが、余裕をもって試合を進めていたようだ。そのあたりからも、森保ジャパンの成熟度が窺える
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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