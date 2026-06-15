内蒙古初のAI製鉄プロジェクト、包鋼集団で稼働開始―中国

内蒙古自治区初のAI製鉄プロジェクトである「包鋼智冶」スマート製鋼大規模モデルがこのほど、包頭鋼鉄（包鋼）集団の第1号転炉で本格稼働を開始しました。同プロジェクトは従来の「経験に基づく製鋼」が抱えるボトルネックを打破し、人による判断からデータアルゴリズムによる自律的な管理・制御への転換を実現したものです。

包鋼集団は、自社の技術革新拠点である北京包鋼鋼鉄技術の革新的能力を最大限に活かしてAIアルゴリズムの設計・構築に注力し、包鋼の技術者が製造工程との連携と現場への導入を担うことで、「研究開発は北京で、実用化は包頭で」という分業体制を構築しました。

「包鋼智冶」プロジェクトは稼働後、その具体的な成果データが明らかになっています。転炉の終点における炭素濃度と温度の双方の目標達成率は92％を超え、製錬効率は6％以上向上し、粗鋼1トン当たりの総合コストは1．5％削減され、異常炉発生率は1．5％以下に抑制されています。また、AIによる精密な消費管理により、粗鋼1トン当たりの炭素排出量が8％直接削減され、品質・効率の向上とグリーン・低炭素化の両立を実現し、デジタル・インテリジェンス技術で鉄鋼産業の高度化転換を後押ししています。（提供/CGTN Japanese）