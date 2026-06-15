俳優の奥貫薫さんが6月13日、インスタグラムに投稿を行い、自身が15歳の時に撮影した宣材写真を公開しました。

【写真を見る】【 奥貫薫 】15歳当時の宣材写真を公開「写真の中の私は息子にそっくり」 ボブヘアの秘蔵ショットに絶賛の声「変わらずにいられるってスゴイ!!」





投稿のきっかけは、息子さんが15歳になったことでした。奥貫さんは「15歳になった息子を眺めながら、自分が同じ歳の頃のことを思い出す。大きな夢を持ち、初めて宣材写真を撮ってもらったあの日。」と、当時を振り返っています。









公開された写真には、青いスタジオ背景の前に立つ幼い奥貫さんが写っており、白い襟のついた黒いトップス姿で、穏やかに微笑んでいます。黒髪のボブが印象的です。









写真を息子さんと見比べたところ、奥貫さんは「写真の中の私は息子にそっくりだし。(あ、あの子が私に似てるのか)」と、我が子が自身に似ていることに改めて気づいた様子を、ユーモアを交えながらつづっています。









また、投稿の中で奥貫さんは「心はおどろくほどあの頃のままなのに、ずいぶん遠くまで歩いてきたような気もする。」と、長い年月を経た今の心境も率直につづっています。









さらに、投稿にはスピッツの楽曲「不思議」の歌詞も添えられました。奥貫さんは「人生の不思議に思いを馳せながら、スピッツを聴く土曜日の夜。(この曲大好き。そして、恋を人生に置き換えたら、そのまま今の気持ち。)」と明かしています。









この投稿に「可愛い〜 こんなに変わらずにいられるってスゴイ!!」「年齢を重ねても、この頃と変わらないの、すごいです」「懐かしい！可愛かったもん」「あの頃、いろんな雑誌で見かけました」「私もこの歌、大好きです」「この写真時代問わずかわいいです！透き通るような肌の色が素敵です」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】