元ENHYPEN・HEESEUNG（ヒスン）、EVANとしてコンセプト写真公開 アンニュイな表情でありのままの魅力放つ
ソロアーティスト・EVAN（エヴァン）が、22日にデジタルシングル「RIDE OR DIE」をリリースする。それに先立って、コンセプトフォトが公開された。
【別カット】ありのままの姿が魅力的なEVAN
今回公開されたのは、アーティストがたたずむ最もプライベートな場所であり、純粋な“自分”を表現する空間であるアトリエ（作業室）での内面を捉えた写真。創作の過程でさまざまな感情が積み重なり、入り混じる瞬間がコンセプトフォトにそのまま収められている。EVANはさまざまな楽器や音響機材が並ぶアトリエで歌を歌い、自由にポーズを取りながら、ありのままの魅力を放っている。アンニュイな表情から憂いに満ちたまなざしまで、多彩な感情の機微を飾らずに表現している姿が印象的である。
22日午後6時にリリースされるデジタルシングル「RIDE OR DIE」は、EVANの繊細な感性を表現すると同時に、これから繰り広げていく音楽世界を予感させるシングル。同名のタイトル曲「Ride or Die」は、愛を渇望する心を描いたオルタナティブ・ロック・ジャンルであり、収録曲「Overflow」はあふれ出る複雑な感情を落ち着いたトーンで描いたインディーポップとなる。EVANは2曲の作詞・作曲はもちろん、プロデューサーとしても名を連ねている。
EVANはトレンド感あふれる甘い歌声を持つオールラウンダーなボーカリスト。2020年にグローバルグループ・ENHYPENのメンバーのHEESEUNGとしてデビューし、卓越した歌唱力と完成度の高いパフォーマンスで、大衆にその存在感を刻んだ。ソロアーティストとして新たな挑戦に臨むEVANは、26日に『2026釜山ワンアジアフェスティバル（BOF）with NOL』、8月16日に『KCON LA 2026』のステージに立つ。
【別カット】ありのままの姿が魅力的なEVAN
今回公開されたのは、アーティストがたたずむ最もプライベートな場所であり、純粋な“自分”を表現する空間であるアトリエ（作業室）での内面を捉えた写真。創作の過程でさまざまな感情が積み重なり、入り混じる瞬間がコンセプトフォトにそのまま収められている。EVANはさまざまな楽器や音響機材が並ぶアトリエで歌を歌い、自由にポーズを取りながら、ありのままの魅力を放っている。アンニュイな表情から憂いに満ちたまなざしまで、多彩な感情の機微を飾らずに表現している姿が印象的である。
EVANはトレンド感あふれる甘い歌声を持つオールラウンダーなボーカリスト。2020年にグローバルグループ・ENHYPENのメンバーのHEESEUNGとしてデビューし、卓越した歌唱力と完成度の高いパフォーマンスで、大衆にその存在感を刻んだ。ソロアーティストとして新たな挑戦に臨むEVANは、26日に『2026釜山ワンアジアフェスティバル（BOF）with NOL』、8月16日に『KCON LA 2026』のステージに立つ。