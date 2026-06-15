【グラビア】小貫莉奈さんが初表紙＆初巻頭グラビア！「週刊プレイボーイ26号」本日発売
【週刊プレイボーイ26号】 6月15日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円【小貫莉奈さん】
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集英社は「週刊プレイボーイ26号」を6月15日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。
今週の週プレは、小貫莉奈さんが初表紙＆初巻頭グラビアに登場。また、矢野ななかさん、セクシー女優・神宮寺ナオさんらのグラビアも掲載される。
（C）YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）／集英社
【大増量】小貫莉奈写真集「この日のために」（C）YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）／集英社【矢野ななかさん】
【デジタル限定】矢野ななか写真集「“なち”を脱いだ朝。」（C）前康輔／集英社【吉田莉々加さん】
（C）前康輔／集英社
【デジタル限定】吉田莉々加写真集「極＜きわみ＞」（C）前康輔／集英社【谷田ラナさん】
（C）澤田健太／集英社
【デジタル限定】谷田ラナ写真集「君は太陽」（C）澤田健太／集英社【由良朱合さん】
(C)栗山秀作／集英社
【デジタル限定】由良朱合写真集「ドキドキしちゃう」(C)栗山秀作／集英社【木村絵里子さん】
(C)丸谷嘉長／集英社
【デジタル限定】木村絵里子写真集「見たことないでしょ？」(C)丸谷嘉長／集英社【神宮寺ナオさん】
(C)桑島智輝／集英社
【デジタル限定】神宮寺ナオ写真集「裸の純真」(C)桑島智輝／集英社