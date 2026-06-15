「おしりかわいすぎ！」中川翔子、双子のドラえもんコーデ＆“大事件”公開「いかにも赤ちゃんな事件」
タレントの中川翔子さんは6月14日、自身のInstagramを更新。双子のドラえもんコーディネートや、「大変だけど本当ふたごかわいい」と感じたエピソードを公開しました。
【写真】双子のドラえもんコーデ
コメントでは「双子君は今日も可愛いですが、ママさんうんちの後始末お疲れ様でした」「ほんっっとに癒される 日々成長を拝見してるので、もう親戚のおばちゃんの気持ち」「2人で頭寄せ合って何お話しているんだろぅ お兄ちゃん、イタズラっぽいお顔してる 一瞬一瞬が、宝物ですね」「ドラえもんコーデ可愛い」「大変だけどいかにも赤ちゃんな事件ですね」「かわいい〜！どっちもずっしりな感じがつたわります」「シンクロポーズ可愛すぎる 2つのお尻も可愛い〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】双子のドラえもんコーデ
「もう親戚のおばちゃんの気持ち」中川さんは「ドラえもんふたご ふたりでシンクロポーズ おしりかわいすぎ！」とつづり、20枚の写真を投稿。ドラえもんの服を着た息子たちを、両手に抱えた姿です。お尻には赤いしっぽが付いており、かわいらしいです。しかし「このあと弟くんが大大特大うんち！座ってたハイローチェアから服からぜんぶうんちまみれ、朝からお風呂にはいる大事件でした！ひい！」と、大変だったエピソードも明かしました。ほかにも息子たちが「ふたを取り合ってる」様子なども載せ、「大変だけど本当ふたごかわいい、ふたごで良かった！」とつづっています。
「ドラゴンボールとクレヨンしんちゃん」12日にも「双子の腹巻きつきパジャマ ドラゴンボールとクレヨンしんちゃんです」と、双子のコーディネートを披露していた中川さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)