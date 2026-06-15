タレントの中川翔子さんは6月14日、自身のInstagramを更新。双子のドラえもんコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

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タレントの中川翔子さんは6月14日、自身のInstagramを更新。双子のドラえもんコーディネートや、「大変だけど本当ふたごかわいい」と感じたエピソードを公開しました。

【写真】双子のドラえもんコーデ

「もう親戚のおばちゃんの気持ち」

中川さんは「ドラえもんふたご　ふたりでシンクロポーズ　おしりかわいすぎ！」とつづり、20枚の写真を投稿。ドラえもんの服を着た息子たちを、両手に抱えた姿です。お尻には赤いしっぽが付いており、かわいらしいです。しかし「このあと弟くんが大大特大うんち！座ってたハイローチェアから服からぜんぶうんちまみれ、朝からお風呂にはいる大事件でした！ひい！」と、大変だったエピソードも明かしました。ほかにも息子たちが「ふたを取り合ってる」様子なども載せ、「大変だけど本当ふたごかわいい、ふたごで良かった！」とつづっています。

コメントでは「双子君は今日も可愛いですが、ママさんうんちの後始末お疲れ様でした」「ほんっっとに癒される　日々成長を拝見してるので、もう親戚のおばちゃんの気持ち」「2人で頭寄せ合って何お話しているんだろぅ　お兄ちゃん、イタズラっぽいお顔してる　一瞬一瞬が、宝物ですね」「ドラえもんコーデ可愛い」「大変だけどいかにも赤ちゃんな事件ですね」「かわいい〜！どっちもずっしりな感じがつたわります」「シンクロポーズ可愛すぎる　2つのお尻も可愛い〜」と、絶賛の声が寄せられました。

「ドラゴンボールとクレヨンしんちゃん」

12日にも「双子の腹巻きつきパジャマ　ドラゴンボールとクレヨンしんちゃんです」と、双子のコーディネートを披露していた中川さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)