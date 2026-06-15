「勝点１では全く満足できない」森保監督の発言に海外メディアが反応「強豪のオランダ相手に引き分けを残念と感じるのは…」【W杯】
2026年６月14日（日本時間15日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと２−２で引き分けた。２度追いついてのドローは相応の価値があるはずだが、試合後、森保一監督は「勝点１では全く満足できない」とコメントした。
「やはりオランダは強かったという印象です。選手たちがチーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜いて、気持ちを切らさずに二度追いつきました。自分たちがしっかりとパフォーマンスを維持すれば勝点が獲れる、勝利が近づいてくるという自信を持てる戦いになったかなと思っています。ただ、勝点１では全く満足できないですし、これから２試合でいずれも勝点３を掴み取れる取ように、また明日からチームで準備したいです」
これに反応したのがAFP通信のスティーブン氏だ。「勝点１しか獲れずと言っていましたが、強豪のオランダ相手に引き分けを残念と感じるのは、近年の日本がいかに進化したかを示しているということでしょうか」との海外メディアの投げかけに、森保監督は以下のように返答した。
「常に勝点３を目指して戦っているので、それを達成できなかったことが残念でした。ただ、オランダからこのワールドカップの舞台で勝点１を奪えるチームがどれだけあるか。二度リードされながらも追いつくのは簡単ではありません。選手たちを称えたいし、価値ある勝点１です」
日本の進化について森保監督は「Jリーグの存在」を挙げている。
「日本の躍進という評価をいただいていますが、まずは日本国内での育成の部分。Jリーグというプロリーグができて、選手の育成、指導者養成のレベルが上がったことで、選手の基礎レベルが上がりました。さらに今は我々代表チームのスタッフが日常チェックしている中でも、100人以上の日本人選手がヨーロッパを中心に海外のリーグで力をつけています。それが日本の結果に表れています」
と同時に森保監督は今回の引き分けを「勝点１以上の価値があるドロー」とも評していた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
「やはりオランダは強かったという印象です。選手たちがチーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜いて、気持ちを切らさずに二度追いつきました。自分たちがしっかりとパフォーマンスを維持すれば勝点が獲れる、勝利が近づいてくるという自信を持てる戦いになったかなと思っています。ただ、勝点１では全く満足できないですし、これから２試合でいずれも勝点３を掴み取れる取ように、また明日からチームで準備したいです」
「常に勝点３を目指して戦っているので、それを達成できなかったことが残念でした。ただ、オランダからこのワールドカップの舞台で勝点１を奪えるチームがどれだけあるか。二度リードされながらも追いつくのは簡単ではありません。選手たちを称えたいし、価値ある勝点１です」
日本の進化について森保監督は「Jリーグの存在」を挙げている。
「日本の躍進という評価をいただいていますが、まずは日本国内での育成の部分。Jリーグというプロリーグができて、選手の育成、指導者養成のレベルが上がったことで、選手の基礎レベルが上がりました。さらに今は我々代表チームのスタッフが日常チェックしている中でも、100人以上の日本人選手がヨーロッパを中心に海外のリーグで力をつけています。それが日本の結果に表れています」
と同時に森保監督は今回の引き分けを「勝点１以上の価値があるドロー」とも評していた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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