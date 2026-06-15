「リードを許す度に突然…最初からやれ」オランダとドローで満足？日本ならもっとできる！ポステコグルーが愛の鞭「もどかしいよ」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦。粘り強く戦い続け、２−２で引き分けた。
前半はスコアが動かず、０−０で折り返すと、後半開始直後の50分に失点。しかし、57分に中村敬斗が強烈なシュートで同点弾を奪取。さらに64分に再び被弾するも、土壇場の89分に小川航基のヘッドから、最後は鎌田大地が押し込み、勝点１をもぎ取った。
森保ジャパンの執念に称賛の声が上がるなか、日本の能力を評価しているからこそ、より高いレベルを求めたのが、アンジェ・ポステコグルー氏だ。
英公共放送『BBC』によれば、元横浜F・マリノス指揮官であり、オーストラリア代表監督時代には、敵将として日本の前に立ちはだかった60歳は、次のように語った。
「私がもどかしいのは、日本が１点リードを許す度に、突然彼らの真の実力が表れ、ボールを持った時のプレーがずっと積極的になることだ。突然、オランダに圧力をかけ始めたが、最初からそうすべきだった。彼らは今日見せた以上の力を秘めており、もっと果敢にプレーできるはずだ」
日本ならもっとできる――。マリノスで久保建英、セルティックで前田大然を指導した名将は、そう確信しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
前半はスコアが動かず、０−０で折り返すと、後半開始直後の50分に失点。しかし、57分に中村敬斗が強烈なシュートで同点弾を奪取。さらに64分に再び被弾するも、土壇場の89分に小川航基のヘッドから、最後は鎌田大地が押し込み、勝点１をもぎ取った。
英公共放送『BBC』によれば、元横浜F・マリノス指揮官であり、オーストラリア代表監督時代には、敵将として日本の前に立ちはだかった60歳は、次のように語った。
「私がもどかしいのは、日本が１点リードを許す度に、突然彼らの真の実力が表れ、ボールを持った時のプレーがずっと積極的になることだ。突然、オランダに圧力をかけ始めたが、最初からそうすべきだった。彼らは今日見せた以上の力を秘めており、もっと果敢にプレーできるはずだ」
日本ならもっとできる――。マリノスで久保建英、セルティックで前田大然を指導した名将は、そう確信しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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