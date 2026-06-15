アニマル柄のサンリオキャラが可愛い！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
アイピーフォーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・ポチャッコ
・クロミ
・ハンギョドン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション」が見逃せない！
アイピーフォーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
アニマル柄のキャラとレトロでおしゃれなクリア素材が魅力今回のアイテムは、サンリオの仲間たちがそれぞれ可愛いアニマル柄になっているのが大きな特徴です。キーホルダーの本体は、透け感が美しく夏にぴったりなクリア素材で作られています。お気に入りのバッグやポーチに付ければ、おしゃれなワンポイントとして映えること間違いありません。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ ネオアニマル モーテルキーコレクション
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・ポチャッコ
・クロミ
・ハンギョドン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)