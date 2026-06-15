FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。Jリーグ歴代最多得点記録を持つサッカー元日本代表FWの佐藤寿人氏（44）が15日、NHK総合「NHKニュースおはよう日本」（月〜金曜前5・00、土曜前6・00、日曜前7・00）に生出演し、熱戦を振り返った。

先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。しかし、19分に勝ち越しを許した。

1−2で迎えた後半43分、右CKから途中出場のFW小川が頭を振り抜いた。このシュートがMF鎌田の頭に当たり、ゴールに吸い込まれた。日本は土壇場で再び同点に追いついた。

佐藤氏は「2度リードされる中でも粘り強い戦いを選手たちが見せてくれました」と誇らしげ。「本当にスタートの11人と途中から代わった形で入った最後の11人も素晴らしかったですね」と日本代表をたたえた。

「前半はしっかり守備のところでコントロールしていた中で、後半で2度リードされる中で難しい試合でしたけど、本当に貴重な勝ち点1を初戦で勝ち取ることができました」と話した。試合VTRを見ながらガッツポーズしていたことに触れられると、「いや〜そうですね。本当にアツかったです」と興奮している様子だった。