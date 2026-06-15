“ほぼ全部見えてる”衣装で話題に！ムン・ガヨン、深Vネックドレスで見せたボリューム感

女優ムン・ガヨンが、華麗なドレス姿で魅了した。

最近、ムン・ガヨンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ムン・ガヨン「ほぼ全部見えてる…」

キャプションには、イタリア語で「素晴らしい夜」という言葉などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、イタリア・ミラノで開催された高級ジュエリーブランド「DAMIANI（ダミアーニ）」のイベントに参加したときのものである。

（写真＝ムン・ガヨンInstagram）

写真のなかのムン・ガヨンは、緑のロングドレスに大ぶりのネックレスや指輪を合わせ、優雅な美しさを披露した。まるでプリンセスのような気品たっぷりの雰囲気で魅了した。

投稿を目にしたファンからは、「皆さん女神降臨です」「本物のプリンセスだ」「緑が似合う」「ゴージャス」といった反応が寄せられていた。

なお、ムン・ガヨンが出演した映画『サヨナラの引力』は、来る7月3日に日本で公開予定だ。

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑〜ホジュン、若き日の恋〜』『嫉妬の化身〜恋の嵐は接近中！〜』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。