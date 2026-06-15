深田竜生×浮所飛貴『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』に濱田マリ・原沙知絵・田口浩正が出演決定！
深田竜生（ACEes）が主演する7月11日スタートのドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の追加キャストとして、濱田マリ、原沙知絵、田口浩正の出演が発表された。本作のホームドラマ部分を彩る“ご近所さん＆料理教室仲間”を演じる。
【写真】ACEes深田竜生×浮所飛貴、夢の初共演！
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田竜生が、同じACEesメンバーの浮所飛貴を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
主人公は、大学受験を控えた高校3年生・武宮夏輝（深田）。E判定だらけの模試結果を家族に見つかってしまった夏輝のもとに、家庭教師として現れたのが、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝。しかし蒼汰がふいに見せる笑顔や無邪気に頭をなでてくれるしぐさに、思わずドキッ。姉ちゃんの彼氏を好きになるなんてありえないのに…？ そもそも受験生だし恋なんてしている場合じゃないのに…。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって…？
武宮家を取り巻く“ご近所さん＆料理教室仲間”には、個性豊かな実力派キャストがそろった。田口浩正と原沙知絵は、武宮家の母を演じる羽田美智子とともに、テレビ朝日の水曜21時枠で長年愛された『特捜9』シリーズを支え続けたキャスト陣。特捜班として難事件の数々を解決してきたメンバーが、“事件性一切ナシ”のさわやかな世界観で共演する。
夏輝の母・十和子（羽田美智子）の友人で、十和子が自宅で主宰する料理教室に通う君島薫役は濱田マリ。薫はいつも明るくにぎやかなキャラクターで、主人公・夏輝を推しているという設定。濱田は「薫はコミュニケーション能力が高いので、武宮家にお邪魔しても、きっと楽しく過ごせると思います」と役柄を分析しつつ、「武宮家っていいなぁと思いました。愛情がありながらも、家族同士にリスペクトがあって、程よい距離感が素敵です」と語っている。
薫と同様、十和子の料理教室に通う幼稚園経営の橘まゆみを演じるのは原沙知絵。「これまでホームドラマとラブストーリーをミックスしたような作品に出会うことがなかったので、新鮮です。ドキドキしながら脚本を読ませていただいています」と、本作への期待を告白する。『特捜9』仲間の羽田と田口との共演には「顔なじみの方々とお会いするのは、やっぱりほっこりします」と笑顔を見せつつ、「作品や内容が違うと現場の雰囲気がまた違うので、あまり深く考えずに現場に行こうと思います」と語っている。
武宮家の近所に住む“親戚のおじさん”峯田福男を演じるのは田口浩正。福男は武宮家にたびたび上がり込んではちゃっかり食事をごちそうになって帰るという、どこか憎めない人物だが、田口は「役作りはしなくても、僕もたぶんそういうタイプなので大丈夫かなと（笑）」と、どこか役柄にシンパシーを感じている様子。『特捜9』メンバーである羽田、原との共演については「お互いの距離感や関係性がお芝居ににじみ出たら成功なのではないかと思っています」と語った。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて7月11日より毎週土曜23時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■濱田マリ（君島 薫・役）
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
武宮家っていいなぁと思いました。愛情がありながらも、家族同士にリスペクトがあって、程よい距離感が素敵です。私が演じる薫は武宮家に遊びに行くのですが、楽しそうだなと思います（笑）。
――演じる君島薫の印象はいかがですか？
ベーカリーで働いていることもあって、パンの香りや人間と接することが好きなのかなと思います。コミュニケーション能力が高いので、武宮家でもきっと楽しく過ごせると思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんはクールな雰囲気で、浮所さんはバラエティーを拝見していて面白い方だなという印象があります。これからお2人とお芝居できるのがとても楽しみです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
ひと夏、私たちと一緒にテレビで見てドキドキワクワクいたしましょう。楽しみに待っていてくださいね！
■原 沙知絵（橘まゆみ・役）
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
ホームドラマとラブストーリーをミックスしたような作品に出会うことがなかったので、新鮮ですし、とても楽しみです。ドキドキしながら脚本を読ませていただいています。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんはそこにたたずんでいらっしゃるだけで品があって美しいなと思いました。浮所さんはバラエティー番組などで共演させていただいたことがあって、頭が切れてチャーミングな印象です。お2人とも役柄にぴったりです。
――『特捜９』メンバーの羽田美智子さん、田口浩正さんとの共演についてはいかがですか？
顔なじみの方々とお会いするのは、やっぱりほっこりします。でも、作品の内容や役柄が違うと現場の雰囲気もまた違うので、あまり深く考えずに現場に行こうと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
脚本を読ませていただいて、ワクワクドキドキしながら次の展開を待ちわびております。視聴者のみなさんも同じような思いで楽しんでいただけたらと思います。
■田口浩正（峯田福男・役）コメント
――本作のオファーを受けたときの心境を教えてください
最近はホームドラマが少なくなってきているので、どんな作品になるのか楽しみです。やりがいのある場面が多いと思いますし、しっかり絡んでいけたら…。現場の空気感は視聴者のみなさんにも画面越しに伝わると思うので、楽しい現場にしていきたいです。
――福男は現実に存在したら、楽しいような、困るようなタイプですが、いかがですか？
役作りはしなくても、僕もたぶんそういうタイプなので大丈夫かなと（笑）。嫌われないようにしながら、僕がいることでまわりのお芝居がよくなっていくように演じられたらと思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
これからランチに一緒に行ったりして、お話ししながらいろいろ知っていけたらと思います！
――『特捜９』メンバーの羽田美智子さん、原沙知絵さんとの共演についてはいかがですか？
お互いのいろいろなことを知っている方もいるので、その役者さんとの距離感や関係性がお芝居ににじみ出たら成功なのではないかと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
とにかく楽しいドラマになると思います。今年の夏はこのドラマにすべてをかけます！
【写真】ACEes深田竜生×浮所飛貴、夢の初共演！
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田竜生が、同じACEesメンバーの浮所飛貴を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
武宮家を取り巻く“ご近所さん＆料理教室仲間”には、個性豊かな実力派キャストがそろった。田口浩正と原沙知絵は、武宮家の母を演じる羽田美智子とともに、テレビ朝日の水曜21時枠で長年愛された『特捜9』シリーズを支え続けたキャスト陣。特捜班として難事件の数々を解決してきたメンバーが、“事件性一切ナシ”のさわやかな世界観で共演する。
夏輝の母・十和子（羽田美智子）の友人で、十和子が自宅で主宰する料理教室に通う君島薫役は濱田マリ。薫はいつも明るくにぎやかなキャラクターで、主人公・夏輝を推しているという設定。濱田は「薫はコミュニケーション能力が高いので、武宮家にお邪魔しても、きっと楽しく過ごせると思います」と役柄を分析しつつ、「武宮家っていいなぁと思いました。愛情がありながらも、家族同士にリスペクトがあって、程よい距離感が素敵です」と語っている。
薫と同様、十和子の料理教室に通う幼稚園経営の橘まゆみを演じるのは原沙知絵。「これまでホームドラマとラブストーリーをミックスしたような作品に出会うことがなかったので、新鮮です。ドキドキしながら脚本を読ませていただいています」と、本作への期待を告白する。『特捜9』仲間の羽田と田口との共演には「顔なじみの方々とお会いするのは、やっぱりほっこりします」と笑顔を見せつつ、「作品や内容が違うと現場の雰囲気がまた違うので、あまり深く考えずに現場に行こうと思います」と語っている。
武宮家の近所に住む“親戚のおじさん”峯田福男を演じるのは田口浩正。福男は武宮家にたびたび上がり込んではちゃっかり食事をごちそうになって帰るという、どこか憎めない人物だが、田口は「役作りはしなくても、僕もたぶんそういうタイプなので大丈夫かなと（笑）」と、どこか役柄にシンパシーを感じている様子。『特捜9』メンバーである羽田、原との共演については「お互いの距離感や関係性がお芝居ににじみ出たら成功なのではないかと思っています」と語った。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて7月11日より毎週土曜23時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■濱田マリ（君島 薫・役）
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
武宮家っていいなぁと思いました。愛情がありながらも、家族同士にリスペクトがあって、程よい距離感が素敵です。私が演じる薫は武宮家に遊びに行くのですが、楽しそうだなと思います（笑）。
――演じる君島薫の印象はいかがですか？
ベーカリーで働いていることもあって、パンの香りや人間と接することが好きなのかなと思います。コミュニケーション能力が高いので、武宮家でもきっと楽しく過ごせると思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんはクールな雰囲気で、浮所さんはバラエティーを拝見していて面白い方だなという印象があります。これからお2人とお芝居できるのがとても楽しみです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
ひと夏、私たちと一緒にテレビで見てドキドキワクワクいたしましょう。楽しみに待っていてくださいね！
■原 沙知絵（橘まゆみ・役）
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
ホームドラマとラブストーリーをミックスしたような作品に出会うことがなかったので、新鮮ですし、とても楽しみです。ドキドキしながら脚本を読ませていただいています。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんはそこにたたずんでいらっしゃるだけで品があって美しいなと思いました。浮所さんはバラエティー番組などで共演させていただいたことがあって、頭が切れてチャーミングな印象です。お2人とも役柄にぴったりです。
――『特捜９』メンバーの羽田美智子さん、田口浩正さんとの共演についてはいかがですか？
顔なじみの方々とお会いするのは、やっぱりほっこりします。でも、作品の内容や役柄が違うと現場の雰囲気もまた違うので、あまり深く考えずに現場に行こうと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
脚本を読ませていただいて、ワクワクドキドキしながら次の展開を待ちわびております。視聴者のみなさんも同じような思いで楽しんでいただけたらと思います。
■田口浩正（峯田福男・役）コメント
――本作のオファーを受けたときの心境を教えてください
最近はホームドラマが少なくなってきているので、どんな作品になるのか楽しみです。やりがいのある場面が多いと思いますし、しっかり絡んでいけたら…。現場の空気感は視聴者のみなさんにも画面越しに伝わると思うので、楽しい現場にしていきたいです。
――福男は現実に存在したら、楽しいような、困るようなタイプですが、いかがですか？
役作りはしなくても、僕もたぶんそういうタイプなので大丈夫かなと（笑）。嫌われないようにしながら、僕がいることでまわりのお芝居がよくなっていくように演じられたらと思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
これからランチに一緒に行ったりして、お話ししながらいろいろ知っていけたらと思います！
――『特捜９』メンバーの羽田美智子さん、原沙知絵さんとの共演についてはいかがですか？
お互いのいろいろなことを知っている方もいるので、その役者さんとの距離感や関係性がお芝居ににじみ出たら成功なのではないかと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
とにかく楽しいドラマになると思います。今年の夏はこのドラマにすべてをかけます！