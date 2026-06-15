chilldspotの新曲「ドラマ」が、7月7日21:00よりスタートするフジテレビ系7月期新火曜ドラマ『さよならノワール』の主題歌に決定した。chilldspotがフジテレビ系連続ドラマの主題歌を担当するのは今回が初となる。

『さよならノワール』は、池袋を舞台に、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室に所属する元“マル暴”刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族に寄り添い、再び人生の歩みを進めることができるよう支援していく警察ヒューマンドラマ。元“マル暴”刑事役の小池栄子と心理学者役の北香那によるバディをはじめ、岡山天音、戸田恵子、渡部篤郎ら実力派キャスト陣の出演も決定している。

(C)フジテレビ

主題歌となる新曲「ドラマ」は、本作の物語をイメージして書き下ろされたミディアムバラード。傷や孤独を抱えながらも、受け取った光を頼りに、それでも歩みを止めない姿を描いた楽曲となっている。心に残る痛みや揺れ動く感情を繊細にすくい上げながら、「それでも私はここにいる」という切実な想いを、Vo/Gt.比喩根の情感あふれる歌声と、厚みのあるサウンドで表現している。

今回の楽曲について、比喩根（Vo,G）からのコメントも到着した。

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■chilldspot 比喩根 コメント

チルズポットで初めてのドラマ書き下ろし曲『ドラマ』。

脚本をいただいて読んで、“現実は必ずハッピーエンドとは限らない、そんな中でも必死に前を向いて生きていく人々に寄り添う物語”だと思い、制作に臨みました。

切実な歌詞を支えるような厚みのあるサウンドの中に、歪みのかかったギターが混ざって、一人の人の複雑な感情や叫びを曲で表現できたと思います。

感情の揺らぎや自分が今どんな状況なのか分からなくなった時、この曲に身を委ねて聴いて欲しいと思います。

『さよならノワール』という素敵なドラマを通してこの曲が深く広く伝わりますように。

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■フジテレビ系 7月期 新火曜ドラマ『さよならノワール』

2026年7月7日（火）スタート 毎週火曜 21:00〜21:54 ≪出演者≫

小池栄子

北 香那

岡山天音

荒川良々

味方良介

濱尾ノリタカ

／

眞島秀和

戸田恵子

渡部篤郎

他 ≪脚本≫

井上由美子（『愛の、がっこう。』、『昼顔』、『緊急取調室」』シリーズ、『きらきらひかる』ほか）

≪主題歌≫

chilldspot「ドラマ」（RECA Records）

≪プロデュース≫

狩野雄太（スタジオ戦略本部 第1スタジオ ドラマ・映画制作センター）

≪制作プロデューサー≫

清家優輝（ファインエンターテイメント）

岸川正史（ファインエンターテイメント）

≪衣装≫

伊賀大介

≪心理監修≫

石橋昭良（臨床心理士／非行臨床研究所）

≪警察監修≫

石坂隆昌（ユヌ・ファクトリー）

≪演出≫

河毛俊作（『新宿野戦病院』、『救命病棟24時』、『きらきらひかる』ほか）

清矢明子（『最後の鑑定人』、『新宿野戦病院』、『ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜』ほか）

柳沢陵介（『オクラ』、『新東京水上警察』、『Dr.アシュラ』ほか）

≪制作協力≫

ファインエンターテイメント

≪制作著作≫

フジテレビジョン

◾️アナログ盤『INGREDIENTS』

2026年6月12日（金）発売

JSLP271 5,500円（税込）

販売店舗・オンラインショップの詳細は、各販売店にてご確認ください。 ▼収録内容

A1.Monster

A2.夜の探検

A3.未定

A4.Groovynight

A5.ネオンを消して

B1.interlude

B2.Weekender

B3.Kiss me before I rise

B4.hold me

B5.dinner

B6.私

◾️＜chilldspot 対バンライブ“ジャム Vol.3”＞ 2026年6月10日（水） 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

ゲストアクト：Geloomy

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月11日（木） 大阪・梅田 CLUB QUATTRO

ゲストアクト：muque

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月16日（火） 東京・渋谷 CLUB QUATTRO

ゲストアクト：Klang Ruler

OPEN / START：18:00 / 19:00 ▼チケット詳細

・チケット受付URL：https://linktr.ee/JAM_vol.3

・チケット料金：5,500円（税込）

※各公演別途ドリンク代必要

※1⼈4枚まで申し込み可能（同⾏者指定なし）