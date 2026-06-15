元オフコースでシンガー・ソングライターの松尾一彦（７１）が、女性ミュージシャンを初プロデュースしたことが１４日、分かった。手がけたのは、沖縄出身の母娘ユニット「ゆいがーる」の絢音（２６）。今年に入ってソロプロジェクトが立ち上がり、松尾は絢音が作詞した楽曲「カナリア」「ＡＭ３：１５」に曲を付けた。

これまで岩崎宏美の「胸さわぎ」を始め、稲垣潤一の「雨のリグレット」、柏原芳恵の「夏模様」、佐野量子の「夢からさめない」などを楽曲提供。ただ、松尾によると「女性歌手をプロデュースするのは初めて」という。

「カナリア」は吹っ切れない中、次の恋に向かおうとする気持ちを歌った恋愛ソング。「ＡＭ３：１５」は、「現実を離れて新鮮な気持ちに」という絢音自身の経験を反映させた。

松尾は「絢音さんは歌い始めから完成度が高くて、驚きました。当時のアイドル歌手は難しいレコーディングも多かったから」と懐古。「彼女はコケティッシュな歌声がいいですよね。アンニュイな雰囲気を併せ持っているので、そのイメージを大切にしていってほしいです」と願った。

２１日の絢音の初ソロライブ（東京・渋谷ＰＬＥＡＳＵＲＥ ＰＬＥＡＳＵＲＥ）で２曲を披露予定。会場で来場者による投票を行い、その結果でデビュー曲（今秋発売予定）を決めるという。

松尾は「『カナリア』ができて、『これしかない！』ぐらいに思っていたんですが、レコーディングしてみたら思いのほか（『ＡＭ３：１５』とどちらがいいか）悩んで。スタッフも甲乙付けがたいとのことで、皆さんに決めてもらおうとなりました」と説明。絢音は「タイプが違う曲なので、どういう基準で選んでいただけるか楽しみ。みんなで決めたデビュー曲と共に私のソロ活動が始まるのはうれしいし、心強い気持ちです」と感謝した。

◆松尾 一彦（まつお・かずひこ）１９５４年８月７日、秋田・八森町（現八峰町）出身。７１歳。７４年、ロックバンド「ザ・ジャネット」でデビュー。７６年「オフコース」に参加。８９年解散。吉田拓郎、斉藤和義のスタジオワーク、ツアーに参加する傍ら、９１年ソロ活動再開。７月２６日に「僕らの時代 ２０２６夏の号」（東京・Ｉ’ＭＡ ＳＨＯＷ）に出演。

◆絢音（あやね）２０００年３月２７日、沖縄・うるま市出身。２６歳。２０年から「ゆいがーる」として活動し、メインボーカルを担当。趣味はゲーム、アニメを見ること、漫画を読むこと。特技はピアノ。１５３センチ。