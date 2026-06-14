◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組 ドイツ―キュラソー（１４日、ヒューストン／ヒューストンスタジアム）

４度のＷ杯優勝を誇るドイツ（ＦＩＦＡランク８２位）は１次リーグＥ組初戦でＷ杯初出場のキュラソー（同８２位）と対戦した。

先制はドイツ。前半６分、ペナルティーエリア内でウィルツ（リバプール）の落としにヌメチャ（ドルトムント）反応。ゴール右にダイレクトで流し込んだ。

優勝した２０１４年ブラジル大会以来の決勝トーナメント進出を目指すドイツ。前回のカタール大会を左ひざ前十字靱帯（じんたい）断裂の大ケガで欠場したウィルツ（リバプール）や、ハーバーツ（アーセナル）、ムシアラ（バイエルン）らが攻撃の要。ゴールには、Ｗ杯５度目の出場となった絶対的守護神ノイアー（バイエルン）が立ちはだかる。

◇ドイツ １９大会連続２１回目。ＦＩＦＡランク１１０位。優勝４回。ドイツ出身でバイエルンの指揮も執ったナーゲルスマン監督（３９）が２３年から指揮を執る。青年監督は最新テクノロジーを駆使し高いプレスとハイテンポなサッカーで２大会連続開催国でグループステージ敗退に沈む名門を復活させる。欧州予選Ａ組は５勝１分で首位通過。首都ベルリン。人口は８３００万人。