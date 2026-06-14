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メレルは、ハイキングシューズ「SPEED ARC MATIS GORE-TEX」を23％オフの23,828円（税込）で販売しています。

スピード アーク マティス ゴアテックス BLACK 25.5cm 2E メンズ MERRELL(メレル) \23,828 （2026/06/12 15:43時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

優れた防水透湿性とグリップ力。快適な歩行を支える次世代モデル

↑メレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEX」。

SPEED ARC MATIS GORE-TEXは、高い機能性を備えながらも、目を惹くマシュマロのような外観のミッドソールを採用するなど、パフォーマンス性とスタイルの両立を実現しています。

アッパーには軽量で通気性に優れたメッシュ素材を使用し、優れた透湿防水性能を誇る「GORE-TEX」メンブレンを搭載。雨天時でも靴の中を快適に保ちます。また、靴紐にはスピードシューレースを採用しており、着脱とフィット感の調整が簡単なのもうれしいポイントです。

ミッドソールには、軽量でクッション性に優れた「FLOATPRO」フォームを2層構造で配置し、その間に捻じれを抑制して安定性を高めるナイロンプレート「FLEXPLATE」を内蔵。アウトソールには、濡れた路面や起伏のある地形で圧倒的なグリップ力を発揮する「Vibram MEGAGRIP」と、最新特許技術のラグ形状を採用しており、悪路でも安全で快適な歩行をサポートします。

これからの季節のアクティビティや、雨の日のタウンユースにも頼れる高機能シューズ。ぜひこの機会にチェックしてみてください。



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