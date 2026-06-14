タレントの川瀬もえが13日、自身のインスタグラムを更新。海辺でのショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】気になるのは綱だけじゃない 思わず目が奪われるしゃがんだ姿

川瀬は「夕焼けが綺麗で」とつづり、透け感のあるヌーディーなカラーのキャミワンピ姿を投稿。8日には同じ衣装を着た動画も公開しているが、太陽の光にさらされると2本の美しい脚が浮かび上がる刺激的な場面も。さらにデコルテを開放した麗しい姿で水に入る姿、しゃがんで豊かな曲線の間を通る谷のラインが強烈に飛び込むシーンも披露している。



この日の投稿では動画ではなかったアイテムも登場。「浜に謎の綱があって気になっちゃってる」と記し、片ヒザをつきながら綱のようなものを手にしているカットもアップした。やわらかな光に映える黒髪ロングは美しく、浮かべたアンニュイな表情は見る者の目を一瞬で奪ってしまう。



ファンからは「超超超素敵です」「太陽に照らされて、よりドレスもモエちゃんも美しく見えますね」「スタイル良すぎです！」「美しくて素敵です」「めちゃくちゃ綺麗です」といった称賛の声に加え、「謎」について触れるコメントも寄せられていた。



京都府出身の川瀬は「日本レースクイーン大賞2021」で新人部門＆大賞グランプリを同時受賞。グラビアで活躍するほか、格闘技「RISE」のラウンドガールも務めている。ABEMAの恋愛リアリティー番組「ラブパワーキングダム2」出演でも話題となった。



（よろず～ニュース編集部）