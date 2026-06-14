狩野舞子、美ボディ際立つぴったりトレーニングウェア姿に熱視線「努力の賜物」「抜群のスタイルですね」
【モデルプレス＝2026/06/14】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が6月12日、自身のInstagramを更新。自身のトレーニングについて公開し反響を呼んでいる。
【写真】37歳元バレーボール日本代表「抜群のスタイル」美ボディぴったりウェア姿
狩野は「二の腕なんていくら細くてもいいですもんね！笑それにしても掌屈すると手首が痛い いつ痛めたんだろうか」とつづり、リール動画を投稿。室内にて、腕を鍛える器具を使ったトレーニング風景を公開した。鍛え上げられた美しいボディラインが映える、バイカラーのフィット感のあるトップスにハイウエストのレギンスを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿に「美しすぎる」「努力の賜物ですね」「ストイックでカッコイイ」「見てると自分磨きのモチベーション上がる」「頑張ってる姿素敵」「抜群のスタイル」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元バレーボール日本代表「抜群のスタイル」美ボディぴったりウェア姿
◆狩野舞子、トレーニングウェア姿で際立つ美ボディ
狩野は「二の腕なんていくら細くてもいいですもんね！笑それにしても掌屈すると手首が痛い いつ痛めたんだろうか」とつづり、リール動画を投稿。室内にて、腕を鍛える器具を使ったトレーニング風景を公開した。鍛え上げられた美しいボディラインが映える、バイカラーのフィット感のあるトップスにハイウエストのレギンスを合わせたコーディネートを披露した。
◆狩野舞子の投稿に反響
この投稿に「美しすぎる」「努力の賜物ですね」「ストイックでカッコイイ」「見てると自分磨きのモチベーション上がる」「頑張ってる姿素敵」「抜群のスタイル」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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