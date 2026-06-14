「色気ありすぎ」Snow Man・岩本照、ドルガバを着こなすモデルショットに 「かっこよすぎて呼吸不可！」
Snow Manの岩本照さんは6月13日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
【写真】岩本照、ドルガバを着こなすモデルショット！
この投稿にコメントでは「かっこよすぎて酔い冷めた」「めっちゃやばい色気ありすぎ」「好き好き好き‼」「何事！！！！」「さりげなく最高ビジュの男が投下されてて過呼吸」「かっこよすぎて呼吸不可！！！！」「横顔のフェイスラインと夜が似合いすぎ」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【写真】岩本照、ドルガバを着こなすモデルショット！
「かっこよすぎて呼吸不可！！！！」岩本さんは「呼吸して〜」とつづり、4枚の写真を投稿。夜の街を背景に撮影したドルチェ＆ガッバーナのデニムのセットアップを着こなすモデルショットで、美しい横顔が際立っています。
この投稿にコメントでは「かっこよすぎて酔い冷めた」「めっちゃやばい色気ありすぎ」「好き好き好き‼」「何事！！！！」「さりげなく最高ビジュの男が投下されてて過呼吸」「かっこよすぎて呼吸不可！！！！」「横顔のフェイスラインと夜が似合いすぎ」などの声が寄せられました。
「存在がハイブランドです」5月2日の投稿では雑誌撮影のモデルショットで、ドルチェ＆ガッバーナのパステルカラーのスーツを着こなす姿を披露している岩本さん。ファンからは「DOLCE&GABBANA×照さんって最強かも!!!」「パステルカラーの衣装を着こなすなんて…流石です」「瑞々しい大人の色気」「最後の笑顔で心撃ち抜かれた」「全ての写真がまるで絵画のよう」「存在がハイブランドです」と称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)