Ç¤Ò¤í¤·¡¡¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇµîÇ¯¤ÎÀã¿«£²°Ì¡Ö48ºÐ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇ¤Ò¤í¤·¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó£²£°£²£¶¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±»þ´Ö£±£µÊ¬£µ£¶ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç£²°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡¡É½¾´Âæ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£ºòÇ¯¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï£±»þ´Ö£±£¸Ê¬¤Ç¡¢É½¾´Âæ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¥¿¥¤¥à¤ò¾å¤²¤Æ£³°Ì°ÊÆâÆþ¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖµîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¤½¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤ÈÁí¹ç£²°Ì¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¤â£²Ê¬Â®¤¯Áö¤ì¤¿¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡¡Áö¤êÂ³¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤»ö¤¢¤ë¤¾¡ª¡¡£´£¸ºÐ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Î¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÄ«¾Æ¤±¤¬¤¹¤´¤¤¤¤ì¤¤¤Ç¸¸ÁÛÅª¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¥´¡¼¥ë¤·¤¿¸å¤â¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¥Ë¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£