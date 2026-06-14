ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > いま大人気のスイーツ食べ放題！2個で元が取れる和スイーツ店に世界2… いま大人気のスイーツ食べ放題！2個で元が取れる和スイーツ店に世界2位シェフが作るケーキブッフェ、マカロンの詰め放題まで！【それスタ】 いま大人気のスイーツ食べ放題！2個で元が取れる和スイーツ店に世界2位シェフが作るケーキブッフェ、マカロンの詰め放題まで！【それスタ】 2026年6月14日 15時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 いま話題のスイーツ食べ放題。人気の秘密とどれだけお得になるのか？和と洋の人気専門店で調べてきました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 射出成形機, ホテル, 横浜, 上田, 配線, 世田谷区, 住宅, 墓, 伊東市