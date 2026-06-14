「81歳ってウソでしょ！」Ｗ杯スコットランド戦の中継に映り込んだ“世界的大物”にネット熱狂 「やっぱり来てたか」「かっけーな、おい」
現地６月13日、北中米ワールドカップのグループリーグＣ組で、スコットランド代表とハイチ代表が対戦。28年ぶりの出場となったスコットランドは28分にマッギンが挙げたゴールを守り切り、１−０の勝利を収めた。ワールドカップでの白星は実に36年ぶりである。
ライブ中継した『DAZN』の映像に何度か登場したのが、VIP席に陣取ってピッチに熱い視線を送る“世界的大物アーティスト”だ。スコットランド系の英国人で、大のサッカー好きとして知られるロッド・スチュワートさん。セルティックとスコットランド代表の熱狂的ファンで、しばしばスタジアム観戦する様子がキャッチされてきた。1984年のトヨタカップではリバプールを応援するために来日。チームは国立競技場でインデペンディエンテに０−１で敗れ、「（リバプールが）黄色いユニホームで出てきたから嫌な予感がした」との名言を残した。
現在81歳でロサンゼルス在住。直前のコンサートを体調不良でキャンセルしたため心配されたが、試合前日には公式インスタグラム上に、会場であるボストンに向かうプライベートジェット機内から楽しげな動画を投稿。「さあ、これからスコットランド代表のワールドカップを観るためにボストンへ向かうところだ。28年ぶりだからね。この子たちにはずっとその話をしてきたけど、実際にワールドカップを経験するのは初めてなんだ」と嬉しそうに語り、「私はこれまで７回ワールドカップに行ってきた。アルゼンチン、ドイツ、フランス、イタリア、メキシコ、本当にいろいろ行ったよ。そして今回が７回目なんだ。スコットランドが決勝トーナメントに進出してくれたら、それだけで思い残すことなく幸せな人生だったと言えるよ。本当にそうなってくれたら最高だ」と想いを寄せた。
最後はふたりの息子とともに「No Scotland no party!!」のチャントを歌いながらダンス。ちなみにロッドさんはこれまで３度結婚し、４人の女性との間に８人の子どもを授かっている。
一瞬の映り込みでも圧倒的な存在感を示した御大に、ファンからはSNSやネット上に書き込みが続々。「全然変わってないな」「81歳ってウソでしょ！」「やっぱり来てたか」「スコットランド代表といえばロッド」「かっけーな、おい」「何回も映し出されて嬉しかった」「今日はロッドを聴きながらお祝いだ」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
グループＣはブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチが同居。第１試合でブラジルとモロッコが１−１で引き分けたため、第１節を終えてスコットランドが首位に立っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「W杯は７回目だ！」81歳ロッド・スチュワートが息子たちとはしゃぐ貴重映像をチェック！
ライブ中継した『DAZN』の映像に何度か登場したのが、VIP席に陣取ってピッチに熱い視線を送る“世界的大物アーティスト”だ。スコットランド系の英国人で、大のサッカー好きとして知られるロッド・スチュワートさん。セルティックとスコットランド代表の熱狂的ファンで、しばしばスタジアム観戦する様子がキャッチされてきた。1984年のトヨタカップではリバプールを応援するために来日。チームは国立競技場でインデペンディエンテに０−１で敗れ、「（リバプールが）黄色いユニホームで出てきたから嫌な予感がした」との名言を残した。
最後はふたりの息子とともに「No Scotland no party!!」のチャントを歌いながらダンス。ちなみにロッドさんはこれまで３度結婚し、４人の女性との間に８人の子どもを授かっている。
一瞬の映り込みでも圧倒的な存在感を示した御大に、ファンからはSNSやネット上に書き込みが続々。「全然変わってないな」「81歳ってウソでしょ！」「やっぱり来てたか」「スコットランド代表といえばロッド」「かっけーな、おい」「何回も映し出されて嬉しかった」「今日はロッドを聴きながらお祝いだ」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
グループＣはブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチが同居。第１試合でブラジルとモロッコが１−１で引き分けたため、第１節を終えてスコットランドが首位に立っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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