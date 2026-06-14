渋野日向子＆勝みなみが優勝争い ツアー唯一のダブルス戦とは何か
＜ダウ選手権 3日目◇13日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞渋野日向子＆勝みなみの『HinaMina』が首位と3打差のトータル7アンダー・4位タイに浮上し、優勝争いに加わった。では、そもそも米国女子ツアー唯一のダブルス戦とはどのような大会なのか。
【写真】大バズリ中！ 渋野＆勝の『滅！』ポーズ
ダウ選手権は2019年に新設されたLPGAツアーの公式大会であり、れっきとしたツアー競技。通常の個人戦とは異なり、ペアで戦う特別フォーマットとして実施されている。もちろん、今大会で優勝すれば、それぞれの通算勝利数に1勝が刻まれる。昨年大会を制したイム・ジンヒ＆イ・ソミ組（ともに韓国）も、それぞれキャリア初優勝として記録された。もし渋野と勝のペアが勝てば、渋野は2019年「AIG女子オープン」（全英女子）以来となる通算2勝目、勝にとってはツアー初優勝となる。ポイント面でも特徴がある。メジャーを除く通常大会の優勝が500ptであるのに対し、本大会は410ptがそれぞれに付与される。一方で、世界ランキング（ロレックスランキング）ポイントは付与されないため、個人戦とはやや異なる位置づけでもある。現在ポイントランキング109位の渋野にとっては、大量ポイント獲得のチャンスでもある。4週後のメジャー「アムンディ エビアン選手権」ではリザーブ3番手につけており、今大会の結果次第では出場を手繰り寄せる可能性もある。さらに、フルシードに相当する『カテゴリー1』（同80位以内）入りに向けても重要な一戦となる。「しっかり上位を狙いに行けると思うので頑張りたい」（勝）、「2人で私たちらしく、いいスコアを出せるように頑張りたい」（渋野）。今季ここまで日本勢の優勝がない中、唯一のペア戦でその流れに風穴を開けたい。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ダウ選手権 3日目成績
渋野＆勝は何時から？ 最終日のスタート時間
あどけない？ 高校時代のシブコ【写真】
健康的な小麦色 JK時代の原英莉花【写真】
宮里藍サントリーレディス リーダーボード
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