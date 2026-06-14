「間違いなくビッグクラブに行く」「18歳のプレーに見えない」元日本代表２人がブラジル戦で躍動したモロッコMFを絶賛！「ピルロを思い出す」【W杯】

「間違いなくビッグクラブに行く」「18歳のプレーに見えない」元日本代表２人がブラジル戦で躍動したモロッコMFを絶賛！「ピルロを思い出す」【W杯】