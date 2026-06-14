＜45歳で大学生に…？＞現実味ない夢物語？「今さら学歴をつけても」70代母は反対【第2話まんが】
私はミカ（45歳）。高校を卒業してすぐ結婚し、18歳で娘のアオイを出産しました。同級生が学生生活を謳歌するなか、私だけ子育てに追われる日々。息子のヤマトが生まれた後に元夫と離婚してからは、生活のために必死に働いてきました。しかしこの春、ヤマトが巣立って子育ても終了。そんなとき私はふと、18歳当時の学生生活への憧れを思い出しました。今から大学へ行くのはどうだろう……。調べてみるうちに、私はだんだんワクワクしてきました。
実家の母に「これから大学に入ろうと思う」と伝えると、わけが分からないといった様子であぜんとした様子でした。受験に年齢制限はないし、社会人で入学する人もたくさんいると伝えたのですが、あまりいい反応はありませんでした。
70代の母は大学を出ていないから、あまり現実味がないのかもしれません。私は大卒の友人に連絡して、話を聞いてみることにしました。子育てを通じて知り合った2人です。きっと私を応援してくれるはず……そんな気持ちもありました。
子どもたちが巣立って、これからは自分だけの生活です。18歳の頃に手に入らなかったものが、今なら叶うかもしれない……。大学生になって、勉強にサークルにバイトにと、青春を取り戻すかのようなキャンパスライフ。そんな光景を思い描いた瞬間、なんだか気持ちが華やぐような感覚がありました。
ネットで社会人入学の体験談などを読むたびに、「自分にもできそう」と期待がふくらんでいきます。しかし母はあまりいい顔をしません。そして友人たちも……。私は進学に対する自分の考えの甘さを痛感させられることになるのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
実家の母に「これから大学に入ろうと思う」と伝えると、わけが分からないといった様子であぜんとした様子でした。受験に年齢制限はないし、社会人で入学する人もたくさんいると伝えたのですが、あまりいい反応はありませんでした。
70代の母は大学を出ていないから、あまり現実味がないのかもしれません。私は大卒の友人に連絡して、話を聞いてみることにしました。子育てを通じて知り合った2人です。きっと私を応援してくれるはず……そんな気持ちもありました。
子どもたちが巣立って、これからは自分だけの生活です。18歳の頃に手に入らなかったものが、今なら叶うかもしれない……。大学生になって、勉強にサークルにバイトにと、青春を取り戻すかのようなキャンパスライフ。そんな光景を思い描いた瞬間、なんだか気持ちが華やぐような感覚がありました。
ネットで社会人入学の体験談などを読むたびに、「自分にもできそう」と期待がふくらんでいきます。しかし母はあまりいい顔をしません。そして友人たちも……。私は進学に対する自分の考えの甘さを痛感させられることになるのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子