「だから、ノーコメントって言ったじゃないですか」オランダ戦前日、なぜ堂安律はそう言い残して立ち去ったのか【日本代表】
北中米ワールドカップのオランダ戦に向け、日本代表10番・堂安律は“鉄のカーテン”を敷いている。
オランダ戦を翌日に控えたこの日も、その姿勢は徹底されていた。
数日前の囲み取材でもオランダ関連の質問には「ノーコメントで」と貫いていた堂安。この日も「ここまでオランダを見てきて、どんなチームですか」と記者のひとりが問いかけると、その質問を遮るように「だから、ノーコメントって言ったじゃないですか」と返し、ミックスゾーンを後にしたが、その態度にはオランダ戦へ向けた強い警戒心がにじんでいた。
初戦での最大のポイントを聞かれると、堂安は「隙を見せないことだと思います」と答えた。
「こういう大会は隙を見せればやられるので。我慢比べじゃないですけど、どっちが相手に隙を見せないかという勝負だと思います」
相手に情報を与えないのも、“隙を見せないこと”のひとつだろう。
凡事徹底──。ワールドカップで勝つための王道を、堂安は誰よりも理解しているのかもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
オランダ戦を翌日に控えたこの日も、その姿勢は徹底されていた。
数日前の囲み取材でもオランダ関連の質問には「ノーコメントで」と貫いていた堂安。この日も「ここまでオランダを見てきて、どんなチームですか」と記者のひとりが問いかけると、その質問を遮るように「だから、ノーコメントって言ったじゃないですか」と返し、ミックスゾーンを後にしたが、その態度にはオランダ戦へ向けた強い警戒心がにじんでいた。
「こういう大会は隙を見せればやられるので。我慢比べじゃないですけど、どっちが相手に隙を見せないかという勝負だと思います」
相手に情報を与えないのも、“隙を見せないこと”のひとつだろう。
凡事徹底──。ワールドカップで勝つための王道を、堂安は誰よりも理解しているのかもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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