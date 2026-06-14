「これだけ熱狂できて熱くなれるものってなかなかないでしょ」 5大会連続W杯に臨む長友佑都が決意「噛みしめて、誇りを持って」

「これだけ熱狂できて熱くなれるものってなかなかないでしょ」 5大会連続W杯に臨む長友佑都が決意「噛みしめて、誇りを持って」