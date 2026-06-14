70歳アグネス・チャン、美スタイル際立つトレーニングウェア姿を披露「ナイスバディ」「いつも若々しくて美しい」
歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が12日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つトレーニングウェア姿を披露した。
【写真】「ナイスバディ」美スタイル際立つトレーニングウェア姿を披露したアグネス・チャン
アグネスは「公園の一角でストレッチをしました。緑に囲まれて、気持ちがいいですね。公園が家の近くにあって、感謝」とつづり、黒系のウェアにネイビーのキャップをかぶり、爽やかに笑顔でポーズを見せる自身の写真をアップした。
この投稿にファンからは「ナイスバディ」「アグネスさんいつも若々しくて美しい好き」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ナイスバディ」美スタイル際立つトレーニングウェア姿を披露したアグネス・チャン
アグネスは「公園の一角でストレッチをしました。緑に囲まれて、気持ちがいいですね。公園が家の近くにあって、感謝」とつづり、黒系のウェアにネイビーのキャップをかぶり、爽やかに笑顔でポーズを見せる自身の写真をアップした。
この投稿にファンからは「ナイスバディ」「アグネスさんいつも若々しくて美しい好き」などのコメントが寄せられている。