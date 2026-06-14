ただのメモのはずが、夫婦の空気を変えてしまった

夫婦の不信感は、決定的な証拠よりも、むしろ曖昧な違和感から始まることがあります。確証はない。それでも、一度見てしまったものが頭から離れず、日常の見え方まで変わってしまう。神奈川県在住のBさん（40代）は、夫のスマホに残されたあるメモをきっかけに、そんな葛藤を抱えることになりました。



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夫のスマホに残されていた細かすぎる予定

あるとき、開かれたままになっていたメモアプリがBさんの目に入ったといいます。



そこに書かれていたのは、妙に完成度の高い予定表でした。



《18:00 〇〇予約》



《近くのバー△△》



《最後はベイサイド□□》



さらに、「予約推奨」「移動はタクシーが便利」といった補足まで添えられていたそうです。



あまりにもデートの段取りに見え、Bさんは瞬時に胸騒ぎを覚えたといいます。



Bさんが特に引っかかったのは、その場所でした。



メモに記されていたのは、夫が担当している九州地方の都市。Bさんが訪れる予定はなく、家族旅行でもありません。



夫は以前から出張が多く、泊まりの仕事も珍しくありませんでした。仕事柄、仕方がないものだと思い、これまでは気に留めていなかったそうです。



しかし、このメモを見てから、出張の見え方が少しずつ変わりました。



「本当に仕事かもしれない。でも、“もし違ったら”という考えが消えなくなったんです」



問い詰めたいのに、問い詰められない

一方で、Bさん自身も確信が持てないことに苦しんでいました。



接待の下見かもしれない。取引先を案内するために、良い店を調べている可能性もある。管理職の夫なら、そうした準備をすることもあるだろう――。



そう考えると、「浮気だ」と決めつけることはできません。



だからこそ、聞くこともできませんでした。



「もし仕事だった場合、“スマホを見た上で疑われた”という事実だけが残りますよね」



ただ、不思議なことに、一度疑い始めると、それまで気にならなかった行動まで意味を持ち始めたといいます。



出張前だけ少し機嫌が良いこと。以前より服装を気にするようになったこと。帰宅後、スマホを以前ほど無造作に置かなくなったこと。



「今までは何とも思わなかったのに、全部がつながって見えてしまうんです」



決定的な証拠はない。それでも、スマホに残された完成度の高い予定だけが頭から離れない。信じたい気持ちと疑念の間で、Bさんは今も答えの出ない時間を過ごしています。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）