本日6月14日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストにMEGUMI、小峠英二、狩野英孝が登場！

一体3人の関係は？謎多き異色トリオの登場にスタジオがざわつく中、SixTONESと初共演のMEGUMIがジェシーとの意外な接点を明かすと、小峠もジェシーのトンデモ行動を暴露して「異常だよ！」と大笑い。本人たちも「二度とこの3人でそろうことはない」と断言する激レアトリオが、新企画の推測ゲームでSixTONESを相手に大暴れ。リズムゲームでは大ピンチに!? ひっちゃかめっちゃか大混乱の1時間！

◆新企画の推理ゲームにMEGUMIも大熱狂「マジ最高！」

最初のゲームは、新企画「進撃！ワンチャン軍師」。一度では成し遂げることができない超難題に、数打ったらワンチャン「できる？」「できない？」を予想。観察力と推理力で正解を目指す推測ゲーム。問題は全4問。正解者には、有名人も通う絶品ベトナム料理のご褒美が。進行役は番組初MCとなるタイムマシーン3号が務める。

1問目は、「ゴルフボール5000個、ジャンプ台から飛ばして1個くらいホールインワンできる？できない？」。スノーボードのジャンプ台の上からゴルフボール5000個を一度に転がし、約100メートル先のゴルフカップに1個でも入るか？を予想。

考察の参考に、スタジオに10分の1サイズのミニジャンプ台と大量のゴルフボールを用意。試しに狩野たちがボールを転がしてみるものの、カップに1個も入らず…。その結果を踏まえ「できない」と予想する小峠と狩野に、ロマンを求めるMEGUMIは「つまんない！」とダメ出し。SixTONESもMEGUMIの意見に乗っかって「できる」と予想するが、狩野は「俺がやってできなかったんだよ？」と譲らず、スタジオは大激論に…！

正解VTRでは、ジャンプ台からゴルフボール5000個が一気に飛んでいく圧巻の映像に「行けー！」と一同大熱狂。果たしてMEGUMIの思いは届くのか!?

ペットボトルロケット100本や、トランプ1000枚を使った超難問にも挑戦。スタジオに新キャラ“妖怪玉くばり”が出現したり、番組スタッフからメンバーにサプライズのお祝いがあったりと大騒ぎ！

「サイコロ6個を7776回投げたら1回くらいゾロ目にできる？できない？」では、一同がスタジオでゾロ目を目指してチャレンジ。ただでさえ強運を持つスター軍団。サイコロ6個を同時に振ってゾロ目が出る確率7776分の1を引き当てることはできるか？MEGUMIも「このコーナー大好き！マジ最高！」と大興奮の結末は…!?

◆リズムゲームでMEGUMIが大ピンチ！

リズムに合わせて机をたたき、曲を完成させる新感覚リズムゲーム「セッションハイスクール」にみんなで挑戦。ドレミファソラシドを1人1音担当。自分の音のバーが机のイラストとピッタリ重なった瞬間にたたいた時だけ音が鳴り、みんなで何の曲を演奏しているかを当てる。

今回挑むのは、令和に再ブームを巻き起こしたあの名曲や、誰もが知っている人気バンドの大ヒット曲。MEGUMIは連打の多いファの音を担当するものの、思うように音を鳴らすことができずに「なんで!? やってんですけど！」と大パニック！みんなでMEGUMIを助けようと、反則スレスレのヒントを出し合うが…。正解にたどり着けないMEGUMIにタイムマシーン3号も「これで分かんないのかよ！」と大あきれに…！みんなで力を合わせて正解を導き出し、ご褒美グルメの海鮮しゃぶしゃぶをゲットできるか!?

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

◆公式X：@GoldenSixTONES

◆公式Instagram：@goldensixtones

◆公式TikTok：@goldensixtones

公式ハッシュタグ：#GOスト