◇▽20分1本 渡辺未詩、辰巳リカ、●小夏れん（14分55秒 片エビ固め）中島翔子、ハイパーミサヲ○、らく ※ハイパミ・リターンズ

東京女子プロレスは13日、横浜ラジアントホールで「TJPW SPRING TOUR 2026 〜NEXT DOOR〜in YOKOHAMA」を開催した。7・18後楽園ホールで白昼夢（渡辺未詩＆辰巳リカ）の持つプリンセスタッグ王座への挑戦が決定したものの、“断固拒否”の姿勢を貫く享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）が前哨戦？を制して、改めて挑戦拒否の構えを見せたが…。

6・7後楽園で瑞希＆高見汐珠を破り、初防衛に成功した白昼夢は昨年7・21大田区で、逆の立場で敗れている享楽共鳴を次期挑戦者に指名。ところが、享楽共鳴は4月の米ラスベガス大会で当時王者のジ・インスピレーションに挑んでベルト獲りに失敗していることもあり、「今じゃない！ まだ早い！」などとして拒んだ。すると白昼夢はさすまたで2人を捕獲し、受諾を強要。うめき声を上げるばかりの享楽共鳴だったが、白昼夢はOKしたと主張し、王座戦が決定してしまった。

今大会で白昼夢は小夏れんとのトリオで、中島＆ミサヲ＆らくと対戦。享楽共鳴は入場すると、中島が「断固拒否！ 挑戦キャンセル」、ミサヲが「クーリングオフ通知書」と書かれた紙を掲げた。マイクを持ったミサヲは「白昼夢が享楽共鳴に対し、一方的に締結させたタイトルマッチをここにクーリングオフによる解除を通知する！」と表明。白昼夢が「やるって言った」と主張すると、ミサヲが「この試合で私たちが勝ったら、クーリングオフってことでいいですか？」と迫るも、白昼夢は首をひねった。

そのまま試合に突入し、辰巳がらくにチョーク攻撃にいくと、ミサヲが辰巳の首を絞めた。辰巳がバックステージに消えると、渡辺が連れ戻した。場外戦になると、享楽共鳴は観客席のイスに白昼夢の2人を別に座らせ、テープでグルグル巻きにして固定。白昼夢はイスが固定されたままリングイン。イスが外れると、ミサヲが渡辺を一撃。辰巳がミサヲにイス殴打狙いも渡辺に誤爆。場外に落ちた白昼夢めがけて、中島がトペを発射し完全排除。その間にミサヲが小夏にハイパミ・リターンズを決めて3カウントを奪取し、前哨戦？を制した。試合後、白昼夢は「挑戦拒否」の紙を破り捨てた。

バックステージでミサヲが「勝ったってことは、クーリングオフ成功ってことでいいって話じゃなかったですか？」と言えば、中島は「4月にラスベガスでタイトルマッチに挑戦して敗れている。私たちにはもっと時間が必要だって。今じゃない！ もっと修行して強くなって、ちゃんと自分たちの口から白昼夢に挑戦表明したいと思います。だから今日はクーリングオフ成功ということで！」とクーリングオフを主張。すると白昼夢はまたまたさすまたを手に享楽共鳴を捕獲し、辰巳が「もう写真とかも全部作られてんの！ 会社動いちゃってんだよ！ だからやるしかないんだ！」と強要。享楽共鳴は苦しむばかりだったが、渡辺は「やるって言いました！ ということで、タイトルマッチして白昼夢が勝ちます！」、辰巳は「絶対防衛するんで！ 見とけー！」と必勝宣言。

6月21日、名古屋・中日ホール＆カンファレンス大会では渡辺vsミサヲ、辰巳vs中島のシングルでの前哨戦2試合が組まれており、ここで何らかの進展があるのか注目されるところ。