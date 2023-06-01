藤井 風『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』振り返る「究極の愛、神様を感じた」
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、藤井 風（Fujii Kaze）のアルバム『Prema』が主要6部門のひとつである最優秀アルバム賞を受賞した。
【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂
受賞後の囲み取材で藤井は、「こんなありがたいことに賞なんてもらっちゃいましたけど、数々の人知れず努力しているみなさまがほとんどなので、私も負けずに調子に乗らず、これからも地道にコツコツの毎日を送っていけたらなと思っています」とコメント。受賞の喜びを語るとともに、変わらぬ姿勢で音楽活動に向き合う思いを明かした。
また、この日のパフォーマンスについて聞かれると、「受賞したときにも、みなさんの中にある究極の愛を感じて、神様を感じてみたいなことを言ったんですけど、自分の内側にあるそういうものを感じながらパフォーマンスしようと思っていました」と説明。「正直記憶はまったくないんですけど、そういう意識はできたかなと思っています」と振り返った。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年、京都で初開催された。
【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂
受賞後の囲み取材で藤井は、「こんなありがたいことに賞なんてもらっちゃいましたけど、数々の人知れず努力しているみなさまがほとんどなので、私も負けずに調子に乗らず、これからも地道にコツコツの毎日を送っていけたらなと思っています」とコメント。受賞の喜びを語るとともに、変わらぬ姿勢で音楽活動に向き合う思いを明かした。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年、京都で初開催された。