ニューストップ > 芸能ニュース > TVニュース > 6月13日放送の「アナザースカイ」は大久保嘉人がスペイン・バルセロ… 6月13日放送の「アナザースカイ」は大久保嘉人がスペイン・バルセロナへ。 6月13日放送の「アナザースカイ」は大久保嘉人がスペイン・バルセロナへ。 2026年6月13日 23時30分 日テレTOPICS リンクをコピーする みんなの感想は？ 次回のゲストは、元サッカー日本代表の大久保嘉人さん。現役時代にプレーした地、スペイン・バルセロナへ家族6人で移住。現在はクラブチームのオーナーとして、下部リーグから1部リーグの頂点を目指す新たな夢に挑戦中。世界的なストライカーを育てることが日本サッカーへの恩返しだと語る大久保さん。家族が語る引退後の変化、そして日本代表への熱い想いに迫ります。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 6月6日放送の「アナザースカイ」はアンジェラ・アキがアメリカ・ナッシュビルへ。 5月30日放送の「アナザースカイ」は吉村崇が北海道へ。 山本舞香「アナザースカイ」新MCに就任！10/5の放送では故郷の鳥取・米子へ【今田耕司＆山本舞香コメント】