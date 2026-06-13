次回のゲストは、元サッカー日本代表の大久保嘉人さん。現役時代にプレーした地、スペイン・バルセロナへ家族6人で移住。現在はクラブチームのオーナーとして、下部リーグから1部リーグの頂点を目指す新たな夢に挑戦中。世界的なストライカーを育てることが日本サッカーへの恩返しだと語る大久保さん。家族が語る引退後の変化、そして日本代表への熱い想いに迫ります。