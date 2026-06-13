「タオルバー」にタオルは掛けない！【ダイソー】じゃない方の使い方に「家の中がすっきり」

「収納を増やしたいけれど、大掛かりなアイテムは増やしたくない……。」そんな時に便利だったのが、【ダイソー】の「タオルバー」。実は、タオルを掛けるだけではもったいない！ “じゃない方”の使い方が優秀だったんです。今回は、玄関やキッチン、洗面所で実際に使ってみた活用アイデアをご紹介します。

マットホワイトのシンプルデザインがおしゃれ

【ダイソー】「タオルバー」\110（税込）

マットなホワイトカラーで、かなりシンプルな見た目のタオルバー。余計な装飾がないので生活感が出にくく、キッチンや洗面所にもなじみやすそうです。耐荷重は約700gのマグネットタイプで、パッと手軽に取り付けられるのも便利なポイント。

雨の日の “ちょい掛け” スペースに◎

雨の日って、濡れたアウターをそのまま部屋に持ち込みたくない時がありますよね。そんな時に便利なのが、タオルバーを縦向きに使うアイデア！ 玄関ドアに取り付ければ、簡易ハンガースペースとして活用できます。濡れたアウターも玄関でサッと掛けておけるので、部屋の中まで水滴を持ち込みにくいのが助かりました。

デッドスペース活用にもぴったり！

おたまやトングって、料理中に「今すぐ使いたいのに置き場所がない……！」となること、ありませんか？ 換気扇上にタオルバーを取り付け、キッチンツールを掛けておけば、サッと手に取りやすく、料理がスムーズに。浮かせて収納できることでキッチンまわりもすっきり整いやすく感じました。

ボトル類をすっきり掛けられる！

気づくとスプレーボトルが増えてごちゃごちゃに……。そんなお悩みを解決したのが、タオルバーを使った引っ掛け収納。持ち手部分をバーに掛けるだけなので、掃除中でもサッと手に取りやすいのがうれしいところです。浮かせて収納できることでボトル底のぬめり対策にも◎

タオルを掛けるだけでなく、アウターの一時置きやキッチンツール収納、スプレーボトル収納など、“じゃない方” の使い方でもかなり便利だった今回のタオルバー。マグネット式なので設置が手軽で、必要な場所へ気軽に使いやすいのも魅力でした。浮かせる収納を取り入れることで、家の中をすっきり整えやすくなるのもうれしいポイント。ひとつあるだけで、意外といろいろ使えるアイテムでした。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。