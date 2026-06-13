スペースX、ファルコン9でスターリンク衛星29機を打ち上げ　上場初日のミッションに成功

SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月12日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星29機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 10-54）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月12日 21時37分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地 SLC-40（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 V2 Mini 29機（Starlink Group 10-54）

SpaceXのミッションページによると、第1段ブースター（B1080）は今回が27回目の飛行で、これまでに民間有人ミッション「Axiom（アクシオム）」の2回の飛行、国際宇宙ステーション（ISS）への2回の補給ミッション、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）の宇宙望遠鏡「ユークリッド（Euclid）」などのミッションに使用されてきました。打ち上げから約8分後、第1段ブースターは大西洋上のドローン船「A Shortfall of Gravitas（ASOG）」へのランディングに成功しています。

なお今回の打ち上げは、SpaceXがアメリカのナスダック市場に上場した、その初日に実施されたものです。SpaceXは2002年3月の創業からおよそ24年を経て株式公開を果たしました。打ち上げが行われたのは、ニューヨークでの取引開始のおよそ1時間前でした。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

Starlink衛星は、打ち上げ後しばらくの間、条件が合えば列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

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