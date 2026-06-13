【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】今は上級クラスじゃなくていい…のかも＜第15話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第15話 わが家のペースで
【編集部コメント】
「今はそんなに焦って上級クラスへ行かせなくてもいい」という結論に至ったアサカさんたち。たしかにユアちゃんがもう少し大きくなれば、行きは1人で通わせて帰りだけ迎えに行ったり、通いやすい他のダンス教室にうつったりという選択肢も増えることでしょう。「こんなにも悩んだのに〜」というアサカさんのぼやきが聞こえてきそうですが、一件落着してよかったですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第15話 わが家のペースで
【編集部コメント】
「今はそんなに焦って上級クラスへ行かせなくてもいい」という結論に至ったアサカさんたち。たしかにユアちゃんがもう少し大きくなれば、行きは1人で通わせて帰りだけ迎えに行ったり、通いやすい他のダンス教室にうつったりという選択肢も増えることでしょう。「こんなにも悩んだのに〜」というアサカさんのぼやきが聞こえてきそうですが、一件落着してよかったですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか