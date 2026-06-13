６月１３日放送の満天☆青空レストランにて、

アカシア蜂蜜を使った「クワトロハニーピザ」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

★クワトロハニーピザ（１枚分）

ピザ生地 １玉（１９０ｇ）

シュレッドチーズ（ピザチーズ）１００ｇ

ゴルゴンゾーラ ２０ｇ

グラナパダーノ ２０ｇ

モッツァレラチーズ（水抜き） ５０ｇ

ミニトマト ３個

ルッコラ 適量

生ハム ５０ｇ

グラナパダーノ（ブロック） ５ｇ

アカシヤはちみつ 適量

強力粉（打ち粉） 適量

オーブンはあらかじめ２５０℃で予熱しておくルッコラを食べやすい大きさにカットし水にさらした後、水分を切るミニトマトをくし切りにする強力粉で打ち粉をし、ピザ生地を、中心部を薄くしながら２３ｃｍにのばす天板にオーブンシートを敷き、のばしたピザ生地を乗せ、ピザチーズ、モッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、グラナパダーノをまんべんなくちらす２５０℃のオーブンで１０〜１１分焼く焼けたピザを皿に移し、ルッコラ、ミニトマト、生ハムを盛り付け、ブロックのグラナパダーノを削りかけるハチミツをたっぷり掛けて完成 ※市販のピザ生地を使用してもＯＫです

※はちみつは１歳未満のお子様には与えないでください