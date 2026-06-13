全英争いもいよいよ大詰め 飛行機代や宿泊費… 5位の盒矯眠擇蓮屬金がかかるのでしっかり稼ぎたい」
＜宮里藍 サントリーレディス 3日目◇13日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞海外メジャー「AIG女子オープン」（全英）の出場権を争う神戸決戦。大会優勝者と2位、今大会終了後のメルセデス・ランキング（MR）上位3人に7月30日から4日間、ロイヤルリザム＆セントアンズGCで開催される海外メジャー今季最終戦の出場資格が与えられるが、トータル10アンダーで5位にいる昨年大会覇者の盒矯眠擇蓮鳩鎧餠癲匹鮠しでも多く稼ぐことが、「最終日のモチベーションです」と笑いながら話した。
【写真】盒矯眠據菅楓華は“さわやかブルー”で登場
「上とは差が開いているので、連覇はちょっと厳しいかな。自分のベストを尽くして、少しでも近づけたらいいかなと思う。でも、今後のためにも稼いでおきたい。この前は大赤字をこいたので。少しでも挽回しないと」前週の「全米女子オープン」は盒兇魎泙瓩5人で渡米した。円安もあって、遠征費用は約500万円ほどかかったが、予選落ちで賞金は0円。大会側から予選落ちした選手にも一律で日本円にして約160万円ほどが支給されたが、「飛行機代がめちゃくちゃ高くて、私の分が出たくらい。本当にお金がかかるんです」と悩みは切実だ。海外メジャーの成績も加算されるメルセデス・ランキング（MR）は現在4位だが、桑木志帆が14位に入った全米の結果はまだ反映されていない。盒兇MRは実質5位で、MR枠での全英争いはボーダーライン上にいる。出場権を手にすれば当然ながら英国へ飛ぶ。「イギリスはまた高いんです。アメリカの1.5倍近くはかかるイメージかな。だから、頑張らないと…」。15位から出たこの日は「砂遊びをいっぱいしました」と11番パー3など後半のインだけで4度もバンカーにつかまったが、しぶとくパーを拾い続けた。11番は5メートル、13番は3メートルのパットを沈め、“砂イチ”のパーセーブ。14番も17番もバンカーに入ったが、ボギーは打たなかった。この日は4バーディを奪い、3日間でボギーは初日の1個だけ。「なんか今週は急にフィーリングがよくなった。これをしっかりキープしていきたい」。全英行きを想定し、遠征費用を1円でも多く稼ぐつもりだ。「69」で回り、15位からトータル9アンダーの8位に上がってきた菅楓華も全英行きを狙う一人だ。MRは3位だが、同1位の佐久間朱莉が別資格で既に出場権を持っており、現状は当確圏内。海外メジャー初挑戦だった全米は予選通過に1打届かなかったが、「自分のレベルの低さに気づけたし、たくさん勉強できた」と収穫は大だった。同時に「またリベンジしたい」と全英に照準をピタリと合わせ、「自分の手で切符をつかみたいです」と力強く話した。単独首位を守った桑木が今季2勝目を挙げるか、2位になれば、菅と盒兇郎能日の成績にかかわらずMR枠での全英出場が決まる。だが、2位の永井花奈と菅ら4人の8位タイとは5打差。今週はバーディ合戦だけに、どんな結末が待っているかは最後まで分からない。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里藍 サントリーレディス 3日目の成績
“全英女子出場権”争いがし烈！ 英国行きの条件は？
福田萌維が『63』で単独首位浮上 「恩返し」込めて初Vへ
古江＆西村が上位 米女子ダブルス戦のリーダーボード
「一緒にゴルフができてよかった」 ダブルス戦が縮めた原英莉花と櫻井心那の“距離”
「上とは差が開いているので、連覇はちょっと厳しいかな。自分のベストを尽くして、少しでも近づけたらいいかなと思う。でも、今後のためにも稼いでおきたい。この前は大赤字をこいたので。少しでも挽回しないと」前週の「全米女子オープン」は盒兇魎泙瓩5人で渡米した。円安もあって、遠征費用は約500万円ほどかかったが、予選落ちで賞金は0円。大会側から予選落ちした選手にも一律で日本円にして約160万円ほどが支給されたが、「飛行機代がめちゃくちゃ高くて、私の分が出たくらい。本当にお金がかかるんです」と悩みは切実だ。海外メジャーの成績も加算されるメルセデス・ランキング（MR）は現在4位だが、桑木志帆が14位に入った全米の結果はまだ反映されていない。盒兇MRは実質5位で、MR枠での全英争いはボーダーライン上にいる。出場権を手にすれば当然ながら英国へ飛ぶ。「イギリスはまた高いんです。アメリカの1.5倍近くはかかるイメージかな。だから、頑張らないと…」。15位から出たこの日は「砂遊びをいっぱいしました」と11番パー3など後半のインだけで4度もバンカーにつかまったが、しぶとくパーを拾い続けた。11番は5メートル、13番は3メートルのパットを沈め、“砂イチ”のパーセーブ。14番も17番もバンカーに入ったが、ボギーは打たなかった。この日は4バーディを奪い、3日間でボギーは初日の1個だけ。「なんか今週は急にフィーリングがよくなった。これをしっかりキープしていきたい」。全英行きを想定し、遠征費用を1円でも多く稼ぐつもりだ。「69」で回り、15位からトータル9アンダーの8位に上がってきた菅楓華も全英行きを狙う一人だ。MRは3位だが、同1位の佐久間朱莉が別資格で既に出場権を持っており、現状は当確圏内。海外メジャー初挑戦だった全米は予選通過に1打届かなかったが、「自分のレベルの低さに気づけたし、たくさん勉強できた」と収穫は大だった。同時に「またリベンジしたい」と全英に照準をピタリと合わせ、「自分の手で切符をつかみたいです」と力強く話した。単独首位を守った桑木が今季2勝目を挙げるか、2位になれば、菅と盒兇郎能日の成績にかかわらずMR枠での全英出場が決まる。だが、2位の永井花奈と菅ら4人の8位タイとは5打差。今週はバーディ合戦だけに、どんな結末が待っているかは最後まで分からない。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里藍 サントリーレディス 3日目の成績
“全英女子出場権”争いがし烈！ 英国行きの条件は？
福田萌維が『63』で単独首位浮上 「恩返し」込めて初Vへ
古江＆西村が上位 米女子ダブルス戦のリーダーボード
「一緒にゴルフができてよかった」 ダブルス戦が縮めた原英莉花と櫻井心那の“距離”