明日6月14日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は「DASH海岸」。

森本慎太郎（SixTONES）が初めてリーダーを務める新プロジェクトが始動！日本全国で激減している“憧れの江戸前名物”であるタコを呼び戻すカギを探し、山口県・周防大島の海を潜水大調査。澄んだ海の中で森本たちが見た驚きの光景とは？さらに、「DASH海岸」メンバーでひと足早い夏祭り。巨大鉄板で城島茂が豪快に作り上げる屋台メシで衝撃の事態が…！

◆「夢のような光景！」「何百匹いるんだ!?」周防大島の海を大調査

「DASH」歴6年の森本がプロジェクトリーダーを務める新プロジェクトがついに始動！かつては東京湾でも当たり前のように捕れ東京・品川付近でも生息が確認されたものの、今ではその数が激減している“憧れの江戸前名物”であるタコを、横浜「DASH海岸」にすみ着かせる超難関ミッション。高い学習能力と状況判断能力を持つことから“海の賢者”と呼ばれる人気者を「DASH海岸」に呼び込め！

プロジェクト成功に向けた秘訣を学ぶべく、森本と桝太一（同志社大学助教）が山口県・周防大島へ。準絶滅危惧種・ニホンアワサンゴの世界最大規模の群生地が広がるこの島の海には、なんと“海の賢者”がこぞってすみ着く“究極のスイートルーム”があるという。一体どんな部屋なのか？潜水士の国家資格を持つ森本と桝が、海の中を大調査。

潜った瞬間から目の前に海藻の森が広がり、メバルやスズメダイなど魚の群れに次々遭遇。「夢のような光景！」「何百匹いるんだ!?」と、まるで竜宮城のようなお魚天国に2人も大興奮。そしてその先には、「これか！」「あった！」と、ついにスイートルームを発見！部屋の中では、“海の賢者”があくびをしながらリラックス…！

そんな衝撃の光景を「DASH海岸」で再現するため、さっそくオリジナルのスイートルーム＝「タコつぼ」づくりを開始！…のはずが、周防大島で「Golden SixTONES」名物「サイズの晩餐」がスタート？一体なぜ…!?

一方、城島と木村尚（海洋環境専門家）は、福岡県の高校生から教わった“海の賢者”のエサになる生物が群がる仕掛けをせっせと製作。スイートルームとの合わせ技で“海の賢者”の誘致を目指す。

さらに、「DASH海岸」でひと足早い夏祭り！今が旬、超高級な東京湾伝統の海の幸・コウイカを、鉄板屋台で豪快イカ焼き＆イカ墨焼きそばに。しかし「画がひどい…!?」「ファンの皆様ごめんなさい！」焼きそばを食べたアイドルに悲劇が襲う…！