「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第３日」（１３日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

ゴルフを始めて４年目ながら、圧倒的な飛距離を見せつけた弱冠１４歳のアマチュアの、単独首位スタートと今大会話題を振りまいた金瑞娥＝韓国＝が、３日目もギャラリーを沸かせた。

スコアは４バーディー、４ボギーの７２。これには「パットが全然よくなかった」と顔をしかめた。それでも４番、１２番のパー５では果敢に直ドラで攻め（いずれもパー）、１７番パー５では右ラフから２４１ヤードをスプーンで２オンに成功。

同組の桑木が「めちゃくちゃ飛びますね。見ないようにしました」というほどの飛距離を存分に発揮した。

飛ばすだけではない。ニックネームは「タッコン（アグレッシブ、イケイケ）」。何度もカップに蹴られたこの日のグリーン。パターのストロークや、グリーンの読み方を見直すより先に、「もっと近くにつけてやろう」というのが金瑞娥の流儀のようだ。

魅力的なプレースタイルで一気にその名を知らしめた。ホールアウト後にはサインを待つ長い行列ができ「そうして応援していただけるのは嬉しいし、ありがたい」とはにかんだ。

現状、首位に５打差の３位。この大会で２位に入ればＡＩＧ全英女子オープンの出場権が得られる。前日にそれを知った際「そうなんだ〜」と、さらに燃える材料を手にした。最終日、もちろん「アグレッシブにいきます」と、新星が目を輝かせた。