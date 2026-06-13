飼い主さんのことが好きすぎるボーダーコリーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で262万9000回再生を突破し、「これもう前世の恋人やろ」「愛が伝わります…」「素敵な関係ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が『飼い主を好きになりすぎた』結果→距離を取ろうとすると…まるでカップルのような『尊い光景』】

距離を取ろうとすると…

TikTokアカウント「inoue094」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『テール』ちゃんの日常を紹介しています。この日、テールちゃんと添い寝をしていたという投稿主さん。ふとイタズラ心が湧き、テールちゃんから少し離れてみたといいます。

すると、テールちゃんは、「信じられない！！」と言わんばかりに絶句の表情を浮かべたそう。ちょっぴりムッとした様子で「なんで離れるの！！」と距離を詰めてきたといいます。

実は、投稿主さんとテールちゃんは、自他ともに認めるほど仲良し。片時も離れたくないテールちゃんの姿に、投稿主さんも思わず心が温まったとか…♡

あざとさMAXな光景にホッコリ

テールちゃんの行動が可愛くて、投稿主さんは再び距離を取ってみたといいます。すると、テールちゃんは、「どこまでも着いて行くんだから！！」とぴったり寄り添い、投稿主さんの目を見つめたといいます。

テールちゃんの甘えん坊なところはもちろん、投稿主さんの方もテールちゃんにメロメロな様子に、「前世は恋人…？」との声が続々寄せられたそう。仲睦まじすぎる2人の間には、誰にも入り込む余地がないのではないでしょうか…！！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「めちゃくちゃ可愛い」「羨ましすぎる！！」「頭よすぎて人間味強い」などさまざまなコメントが寄せられました。

暑い季節もベッタリしたい♡

夏の暑い日、投稿主さんは、テールちゃんに「ひんやりマット」を買ってきたそうです。寝る時間も蒸し暑く、お互いに眠りが浅くなったためでした。テールちゃんをひんやりマットに誘導して、冷たさを体験してもらいますが…。

投稿主さんが移動すると、すぐにマットを離れて着いてきたのだとか。「置いて行かないで！」とベッタリ張り付くテールちゃん、可愛すぎてみているだけでホッコリしてしまいます…。ひんやりマットも心地いいけれど、投稿主さんの腕の中ほどリラックスできる場所はないのかもしれませんね。

TikTokアカウント「inoue094」には、テールちゃんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「inoue094」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。